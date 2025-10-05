Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2025 - Laurent Tchagba distingue les héros de la forêt ivoirienne

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La reconnaissance du mérite était au rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à l'hôtel Robert's d'Abidjan-Cocody, les 2Plateaux. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a honoré les lauréats classés 2e et 3e du Prix national d'Excellence 2025, lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de convivialité.

Dans la catégorie Meilleur Acteur de Reboisement, la coopérative agricole de Yakassé Attobrou (Cayat), basée à Adzopé, a décroché la 2e place, suivie par le groupement Eboyekun, classé 3e.

Pour le prix du Meilleur Acteur de Défense des Forêts, de la Faune et des Ressources en Eau, le comité villageois de Faafouet-Ettienkro (sous-préfecture d'Abigui, département de Dimbokro) s'est hissé à la 2e place, tandis que Ouattara Lassina de Prikro s'est classé 3e.

Enfin, dans la catégorie Meilleur Agent Technique du Ministère des Eaux et Forêts, le capitaine Obré Denis Oscar Roland, chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Daloa, a remporté la 2e place devant Soro Kama Bakary du centre de gestion SODEFOR de San-Pedro, arrivé 3e.

Chaque distinction a été accompagnée d'une récompense financière (1,5 million FCFA pour les 2e et 1 million FCFA pour les 3e), ainsi que d'un trophée et d'un tableau d'honneur.

Dans son allocution, le ministre Laurent Tchagba a rappelé que cette distinction s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de l'excellence un levier essentiel pour la valorisation des ressources naturelles du pays.

« Je souhaite que nous poursuivions avec détermination la recherche de l'excellence dans nos activités régaliennes. Ces prix révèlent les meilleurs, ils sont une source d'inspiration et de motivation pour tous », a-t-il déclaré, avant d'adresser ses félicitations chaleureuses aux lauréats.

Au nom des lauréats, le capitaine Obré Denis Oscar Roland a exprimé sa profonde gratitude au ministre et au jury présidé par l'Inspecteur général Akré Jérôme. « Merci pour cet honneur et cette reconnaissance qui nous encouragent à persévérer dans nos missions quotidiennes », a-t-il affirmé, non sans émotion.

Cette cérémonie vient réaffirmer l'engagement des autorités à promouvoir la protection des forêts, de la faune et des ressources en eau, à travers la valorisation des hommes et des structures qui s'y investissent au quotidien.

