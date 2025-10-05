Angola: Des accords de partenariat marquent la participation de l'Angola au Congrès d'astronautique

Luanda — Des réunions de haut niveau et la signature d'accords avec des agences spatiales d'Afrique du Sud (SANSA), d'Europe (ESA) et du Brésil (AEB) ont marqué la participation de l'Angola au 76e Congrès international d'astronautique (IAC - 2025), qui s'est terminé jeudi (2 octobre) en Australie.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP ce vendredi, l'Angola, par l'intermédiaire du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), était présent pour la quatrième année consécutive à cet événement, qui a débuté le 29 septembre.

Outre la présentation des avancées nationales dans le secteur spatial, la délégation du GGPEN a également participé à des réunions avec les plus grandes agences spatiales mondiales et signé plusieurs accords bilatéraux.

Lors de l'événement, le GGPEN a présenté, à l'industrie spatiale mondiale, le GEDAE (www.gedae.ao) - le nouveau projet spatial angolais en partenariat avec le groupe Africell - combinant données d'observation de la Terre et communications par satellite à haut débit.

Lors de l'IAC 2025, le Bureau national de gestion du programme spatial a signé des lettres d'intention et des accords de partenariat avec ArkEdge Space (Japon), l'Agence spatiale européenne (ESA), l'Agence spatiale brésilienne (AEB) et l'Agence spatiale d'Afrique du Sud (SANSA).

La délégation angolaise, conduite par le directeur général du GGPEN, Zolana Rui João, a également participé à des réunions pendant et après le congrès, notamment avec des représentants du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA), des départements d'État et du Commerce des États-Unis, et à la réunion des Accords Artemis, organisée en marge de l'IAC.

Le directeur du GGPEN a également participé au deuxième Sommet mondial des dirigeants de l'espace de la Fédération internationale d'astronautique (IAF), où il a plaidé en faveur d'un modèle de gouvernance spatiale mondiale véritablement inclusif.

Tout au long de la session, il a évoqué l'importance de renforcer le soutien aux pays émergents dans le contexte de l'exploration spatiale, soulignant l'importance de la coopération internationale pour assurer une participation plus inclusive et durable à ce secteur stratégique.

Il a plaidé en faveur de l'inclusion d'un plus grand nombre de pays africains dans la gouvernance spatiale mondiale.

Sur les 60 agences participant à l'événement, seules trois d'Afrique étaient présentes.

Zolana Rui João a également souligné l'initiative de l'Agence spatiale italienne (ASI) de travailler en partenariat avec les agences spatiales africaines pour renforcer les capacités techniques et institutionnelles du continent, dans le cadre des accords Arrtemis, favorisant ainsi une plus grande implication des pays africains dans la prochaine ère de l'exploration spatiale.

Le stand du GGPEN a accueilli des délégations de haut niveau du Département d'État américain, de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), des directeurs généraux de l'Agence spatiale australienne (ASA), Enrico Palermo, du Centre aérospatial allemand (DLR), Walther Pelzer, du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA), Aarti Holla-Maini, et le PDG de SANSA, Humbulani Mudau.

Le 76e Congrès international d'astronautique (IAC) était organisé conjointement par l'Association australienne de l'industrie spatiale (SIAA), l'Agence spatiale australienne et le gouvernement australien.

L'événement, qui avait pour thème « Espace durable : Terre résiliente », a permis de débattre des applications spatiales pour la Terre, des activités spatiales durables et de la pérennité de la vie au-delà de la Terre.

Les principaux domaines d'intérêt comprennent la sensibilisation de la région Asie-Pacifique, l'inspiration et l'engagement de la prochaine génération de professionnels de l'espace, l'engagement d'un large éventail d'industries et la sensibilisation de la communauté aux « raisons pour lesquelles l'espace est important » grâce à la journée portes ouvertes de l'IAC.

L'événement a réuni des représentants gouvernementaux, des experts d'agences spatiales et de sciences marines, des autorités de protection civile, des universités, des ONG et des représentants de l'industrie spatiale mondiale.

L'objectif était d'accélérer le renforcement des capacités des pays en développement et des pays en première ligne en matière d'utilisation des applications satellitaires pour la gestion des océans et la réduction des risques de catastrophe, d'établir des partenariats, notamment avec les petits États insulaires en développement, et d'élargir la formation des utilisateurs grâce au programme UN-SPIDER et à l'Alliance Space4Ocean, en pleine émergence.

Le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), une agence du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la communication (MINTTICS), a été officiellement admis comme membre de la Fédération internationale d'astronautique (FIA) lors de la dernière Assemblée générale de l'organisation, qui s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pendant le Congrès international d'astronautique (IAC 2021).

La Fédération internationale d'astronautique est le principal organisme mondial de défense des intérêts spatiaux, avec 407 membres répartis dans 71 pays, dont toutes les principales agences spatiales, entreprises, instituts de recherche, universités, associations, instituts et musées du monde entier. CS/LUZ