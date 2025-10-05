Ethiopie: Les visiteurs étrangers sont émerveillés par la célébration du festival Irreechaa.

Addis-Abeba — Les touristes étrangers ayant participé à la célébration d'Irreechaa Hora Finfinnee, la fête de reconnaissance du peuple Oromo, se sont dits profondément impressionnés par les festivités hautes en couleur organisées aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le professeur irlandais Nicell McKeown a confié à Gazette Plus avoir été frappé par l'authenticité du festival :

« C'est un moment fort d'humanité, qui illustre les valeurs culturelles authentiques de la communauté elle-même », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Tim Cole, un Britannique qui participait pour la première fois, a été captivé par l'éclat des costumes traditionnels et l'atmosphère de partage qui régnait.

Tous deux ont unanimement recommandé le festival à leurs compatriotes, le décrivant comme une célébration unique et de renommée mondiale.

Le professeur McKeown, qui célébrait Irreechaa pour la deuxième fois en Éthiopie, a salué les progrès constants observés à Addis-Abeba et exhorté les autorités à promouvoir davantage cette fête culturelle sur la scène internationale.

« Irreechaa témoigne de la richesse de la culture oromo. Il mérite une reconnaissance mondiale », a-t-il ajouté.

Tim Cole a, pour sa part, exprimé son enthousiasme et son admiration pour les efforts de préservation du patrimoine oromo :

« Des efforts doivent être déployés pour soutenir Irreechaa et transmettre ses valeurs culturelles aux générations futures », a-t-il affirmé.

Leur message commun est sans équivoque : Irreechaa est une expérience inoubliable, une célébration de la gratitude et de la paix qui mérite une place de choix dans le calendrier culturel mondial.

Le participant ougandais Joel Obertan a salué la convivialité exceptionnelle et la diversité des tenues observées durant le festival, qualifiant Irreechaa d'« aventure culturelle incontournable » dotée d'un fort potentiel touristique.

Faisant écho à ces propos, Shami Volg, une autre participante, a décrit Irreechaa comme une force vitale pour la promotion de la paix, de l'amour et de la fraternité.

Les visiteurs étrangers ont également souligné que la fête reflète la modernisation harmonieuse d'Addis-Abeba, tout en conservant l'essence des traditions oromo.

Ils ont plaidé pour que le festival obtienne un statut international, à la hauteur de son importance culturelle et symbolique.

Selon eux, Irreechaa ne se limite pas à un simple événement culturel : il s'agit d'un pont entre les peuples d'Afrique de l'Est, favorisant la coopération sociale, économique et touristique entre les nations.

Les chants, les danses et les vêtements traditionnels ont illustré, une fois de plus, l'unité et la fierté du peuple oromo.

« Addis-Abeba connaît une croissance exemplaire », a souligné Shami, encourageant d'autres pays africains à s'inspirer de son développement rapide.

Joel Obertan a conclu :

« Cette fête porte des valeurs uniques et contribue à renforcer les liens entre les peuples d'Afrique de l'Est. »