Afrique: BRVM - Le rendement moyen du marché gagne 1,66 point de pourcentage durant la semaine du 19 au 26 septembre 2025.

Durant la semaine du 19 au 26 septembre 2025, le taux de rendement moyen du marché (moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a gagné 1,66 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Ce taux de rendement s'est établi à 8,03% le 26 septembre 2025 contre 6,37% le 19 septembre 2025. Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il se situe durant cette même période à 11,36x contre 11,38x.

Concernant la capitalisation boursière globale de la BRVM, CGF Bourse note dans sa revue qu'elle a légèrement progressé de 0,30% à 23 499,14 milliards FCFA contre 23 428,94 milliards FCFA le 19 septembre 2025. Toutefois, par rapport au 31 décembre 2024, cette capitalisation connait une hausse de 14,01%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon CGF Bourse, la plus forte hausse hebdomadaire du marché des actions est réalisée par le titre ORAGROUP Togo. L'action du groupe bancaire togolais présent en Afrique de l'Ouest et du Centre à travers 12 filiales, a ainsi enregistré la meilleure performance du marché actions sur semaine écoulée en affichant une progression 28,81%. « Cette performance s'explique par les performances financières solides affichées par la société au premier semestre 2025, avec un résultat net bénéficiaire de 18,28 milliards de FCFA contre une perte nette de 13,85 milliards de FCFA réalisée au premier semestre 2024 », souligne CGF Bourse. La SGI ajoute que la société réalise ainsi un mi-exercice bénéficiaire après les pertes de 19,46 milliards de FCFA et de 37,85 milliards de FCFA réalisées respectivement en 2023 et en 2024, ce qui repose les fondements d'un retour à la performance de la société et donc un argument d'achat pour les investisseurs. Le volume des transactions a par ailleurs bondi à 55 902 titres, contre seulement 2 488 la semaine précédente.

Par contre, la plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle du titre FILTISAC Côte d'Ivoire. CGF Bourse note dans sa revue que l'action du fabricant et distributeur de sacs en fibres naturelles et synthétique a perdu 52,50% de sa valeur sur la semaine en raison du détachement de son dividende annuel de 1 320 FCFA et du dividende exceptionnel de 680,67 FCFA brut par action au courant de la semaine. Ce niveau de dividende fait suite à une année exceptionnelle au cours de laquelle la société a opéré une cession de trois de ses filiales entrainant une forte augmentation de son résultat hors activités ordinaires et de son résultat qu'elle a décidé de verser sous forme de dividende à ses actionnaires. Le résultat courant avant impôts au premier trimestre 2025 est déficitaire de 144 millions de FCFA contre un bénéfice avant impôts de 25 millions de FCFA réalisé au premier trimestre 2024.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 22 au 26 septembre 2025 par une capitalisation boursière de 10 979,51 milliards de FCFA en hausse de 0,60% par rapport à la semaine précédente (10 914,23 milliards de FCFA). Selon CGF Bourse, cette progression se justifie essentiellement par la première cotation des lignes obligataires « EOM.O19 - ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 » et « EOM.O20 - ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 » pour une capitalisation boursière globale de 100 milliards de FCFA.

Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 3,33 milliards de FCFA contre 1,02 milliard de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 2,31 milliards de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. CGF Bourse précise que les transactions sur la semaine ont principalement concerné 135 975 titres de l'obligation « EOS.O15 - ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-2029 » pour une valeur globale de 1,36 milliard de FCFA.