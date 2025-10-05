Afrique: Le Soudan participe à la semaine minière africaine ' Mining Indaba' en Afrique du Sud

- La délégation du Ministère Soudanais des Mines a prend part aux activités de la semaine minière africaine, connue sous le nom de "Mining Indaba ", l'une des plus grandes conférences internationales spécialisées dans l'industrie minière, où la participation du Soudan a été largement saluée en raison de sa position avancée sur la carte minière du continent.

Le chef de la délégation, géologue Ahmed Haroun Al-Tom, Directeur Général de l'Autorité Générale des Recherches Géologiques, a souligné que les objectifs de la conférence correspondaient aux plans du ministère des Mines pour le développement du secteur minier au Soudan, à savoir renforcer la coopération entre les pays et les compagnies, échanger les expériences et les connaissances techniques, examiner les opportunités d'investissement, discuter les défis et trouver des solutions durables.

M. El Tom a souligné que la conférence de cette année se concentre sur l'exploration et le développement des ressources minérales, l'application des techniques minières modernes, la promotion des principes de durabilité et de responsabilité sociale, ainsi que l'étude des opportunités d'investissement prometteuses dans le secteur.

La délégation du ministère comprend ses succursales techniques et de contrôle, où l'Autorité Générale des Recherches Géologiques et la Compagnie Soudanaise des Ressources Minérales, représentée par le Directeur Général adjoint pour les Affaires Techniques, géologue Osman Suleiman Hammad participent à l'évènement.