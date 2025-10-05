Burkina Faso: Soutien aux blessés en opération - Les travailleurs de la SONASP donnent de leur sang

Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a patronné au nom du Chef de l'État, une opération de collecte de sang ce vendredi, 3 octobre 2025, au profit des Forces de défenses et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la Patrie blessés (VDP) blessés sur le théâtre des opérations.

Organisée par la Mutuelle des travailleurs de la Société nationale des substances précieuses (MU-SONASP), cette deuxième édition de don de sang au profit des FDS et des VDP sur le théâtre des opérations se veut un acte de solidarité.

Pour le Ministre Directeur de cabinet, « donner notre sang est un acte noble, un acte fort, un acte de solidarité ». C'est pourquoi il a félicité la Mutuelle des travailleurs de la SONASP pour cette initiative qui s'inscrit dans les orientations du Chef de l'État à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, commémorée chaque 14 juin.

Le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a appelé les travailleurs de la SONASP à être toujours prompts à donner leur sang pour sauver des vies, surtout celle des blessés en opération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président de la Mutuelle des travailleurs de la SONASP, Abdoul Aziz OUATTARA a salué l'accompagnement des plus hautes autorités et du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour la tenue de cette journée, qui se veut des moments de solidarité envers les blessés de guerre.