Soudan: Le ministre des Affaires étrangères sud Soudanais arrive au pays pour une visite officielle

Le ministre des Affaires étrangères du Sud Soudan , Mande Semaia, est arrivé aujourd'hui à Port-Soudan pour une visite officielle de deux jours.

Il s'entretiendra avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale l'ambassadeur Mohieddin Salim abordera les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer face aux défis auxquels ils sont confrontés.

À son arrivée à l'aéroport de Port-Soudan, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Mohieddin Salim, un nombre des directeurs de département et le chargé d'affaires du sud Soudan.

Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères sud-soudanais rencontrera plusieurs représentants de l'État.

Il est la première visite du ministre des Affaires étrangères sud-soudanais dans le pays depuis sa prise de fonctions.

Il est accompagné d'une délégation de haut niveau.