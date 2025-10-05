Soudan: Le ministre des Affaires étrangères sud Soudanais arrive au pays pour une visite officielle

4 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères du Sud Soudan , Mande Semaia, est arrivé aujourd'hui à Port-Soudan pour une visite officielle de deux jours.

Il s'entretiendra avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale l'ambassadeur Mohieddin Salim abordera les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer face aux défis auxquels ils sont confrontés.

À son arrivée à l'aéroport de Port-Soudan, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Mohieddin Salim, un nombre des directeurs de département et le chargé d'affaires du sud Soudan.

Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères sud-soudanais rencontrera plusieurs représentants de l'État.

Il est la première visite du ministre des Affaires étrangères sud-soudanais dans le pays depuis sa prise de fonctions.

Il est accompagné d'une délégation de haut niveau.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.