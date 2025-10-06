Congo-Kinshasa: La MONUSCO condamne l'escalade des violences des groupes armés en Ituri

Des déplacés de guerre qui sont visés par des groupes armés. C'est ce qui se passe dans le nord-est de la République démocratique du Congo où la Mission des Nations Unies dans le pays, la Monusco, condamne l'escalade de la violence dans la province de l'Ituri où 14 déplacés ont été tués le 2 octobre dernier par le groupe armé Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), selon la Monusco. Le site de déplacés visé abrite des milliers de civils fuyant la violence.

« Condamnation », « enquête », « traduire les auteurs en justice », les termes du communiqué de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo sont génériques, mais traduisent une inquiétude croissante de la mission onusienne dans le pays.

Les 14 personnes ont été tuées sur le site de Roho, dans la localité de Maze, alors qu'elles se rendaient aux champs. Selon la société civile locale, les assaillants ont tendu une embuscade, ouvert le feu et infligé des mutilations à l'arme blanche à certaines des victimes. Mais la Monusco indique que ces pertes résultent d'affrontements entre les groupes armés Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) et Zaïre, chacun prétendant protéger sa communauté contre l'autre.

La mission parle d'au moins sept morts dans les rangs des protagonistes. Dans la même nuit, à Gina, à une trentaine de kilomètres de Bunia, des tirs attribués à des hommes armés non identifiés ont forcé près de 2 500 civils à se réfugier sur une base des Casques bleus.

La mission de l'ONU qualifie ces actes de violence « d'inqualifiables », pouvant constituer de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Vivian van de Perre, cheffe adjointe de la Monusco, souligne que la présence de l'ONU a été renforcée dans les zones sensibles, mais dénonce la militarisation autour des sites de déplacés, qui expose encore davantage ces populations.