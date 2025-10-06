Cote d'Ivoire: Présidentielle - Charles Blé Goudé appelle à voter Simone Ehivet

L'ex-première dame, Simone Ehivet, en lice pour le scrutin du 25 octobre, obtient un soutien au sein de l'opposition : celui de l'ancien ministre Charles Blé Goudé, qui en a fait l'annonce ce samedi 4 octobre, au cours d'une convention extraordinaire du Cojep, son parti, dans la capitale, Yamoussoukro. Radié de la liste électorale suite à une condamnation par la justice ivoirienne, Charles Blé Goudé n'avait pas déposé de dossier pour l'élection de cette année.

En Côte d'Ivoire, près de 200 militants réunis en congrès ce samedi 4 octobre à Yamoussoukro, ont majoritairement voté pour que le Cojep soutienne Simone Ehivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Car leur leader, Charles Blé Goudé, a été radié de la liste électorale en raison d'une condamnation par la justice ivoirienne. Il est donc hors-jeu pour ce scrutin. En septembre 2023, déjà, son parti avait choisi de ne pas participer aux élections municipales et régionales.

Après avoir émis des doutes sur la liste électorale, Charles Blé Goudé, demande aux militants de se mobiliser cette fois-ci pour voter. « À partir de demain, je rentre en campagne pour Simone Ehivet. Il y a eu des élections ici en 2018, au Plateau. Ehouo Jacques, aujourd'hui député-maire du Plateau servait cette liste électorale. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Mais, avec cette liste électorale Ehouo Jacques a été élu. Ce peuple-là a usé de la démocratie et moi je vous regarde, je vous dis, il y a cinq millions de voix qui sont là ».

Tout comme Simone Ehivet, Charles Blé Goudé a décidé de suspendre sa participation à la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. La CAP CI créée il y a près d'un an, pour notamment obtenir un dialogue avec les autorités, afin de revoir le processus électoral.

