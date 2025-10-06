Sénégal: Le FMI «favorable» à un nouveau programme de soutien économique

Au Sénégal, le FMI se dit favorable à la reprise d'un programme de soutien économique, plus d'un an après la suspension du précédent à la suite de la révélation d'une dette cachée. Un appui attendu, alors que le pays cherche à redresser ses finances et relancer la croissance.

Le FMI se veut encourageant, mais reste prudent. Sa directrice générale, Kristalina Georgieva, salue les progrès importants réalisés par le Sénégal dans la gestion du dossier des fausses déclarations de dette publique. Elle félicite les autorités pour leur engagement en faveur de la transparence et les mesures prises pour identifier l'ensemble des passifs de l'État.

Ces avancées ouvrent donc la voie à un nouveau programme de soutien dont les négociations formelles doivent débuter à la mi-octobre, lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Objectif : consolider la stabilité macroéconomique, soutenir les réformes et relancer la croissance. En revanche, selon Reuters, le Conseil d'administration n'a pas validé la dérogation qui aurait permis un dégel anticipé des fonds, estimant que certaines conditions restent à remplir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dernier programme avait été suspendu en septembre 2024, après la découverte d'une dette cachée qui a porté l'endettement public à près de 119 % du PIB, selon un audit de Forvis-Mazars. Depuis, le gouvernement a lancé un plan de redressement économique et social, fondé sur plus de 5 000 milliards Francs CFA de ressources internes estimée et sur une refonte en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette. Un effort salué par le FMI, qui dit vouloir accompagner Dakar dans cette nouvelle phase de réformes