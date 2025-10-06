Bénin: Le dauphin de Patrice Talon investit candidat pour la présidentielle de 2026

Au Bénin, à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2026, Romuald Wadagni, 49 ans, dauphin désigné du président Patrice Talon, a été officiellement investi candidat ce samedi à Parakou. Sa colistière est l'actuelle vice-présidente, Mariam Chabi Talata. L'investiture s'est transformée en véritable méga-meeting de campagne, avec l'ambiance et les séquences soigneusement orchestrées. La majorité présidentielle a choisi Parakou, au nord du pays, pour donner une envergure nationale à la candidature. Les leaders des partis ayant désigné le candidat se sont exprimés pour expliquer leur choix.

Au Bénin, les leaders des partis de la mouvance présidentielle ont pris la parole tour à tour pour justifier leur choix de présenter Romuald Wadagni en avril 2026, rapporte notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan. Au pupitre, ils ont unanimement affirmé avoir choisi celui qui incarnait le mieux la continuité et l'engagement politique du régime actuel.

Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain, a posé les critères essentiels. « Il fallait un homme incarnant la continuité et l'engagement, capable d'amplifier les transformations engagées sous Patrice Talon ». À ses yeux, l'actuel ministre des Finances Romuald Wadagni cochait toutes les cases.

Le discours de Joseph Djogbenou, chef de l'Union progressiste le renouveau (UPR), longtemps considéré comme rival du candidat désigné dans la course à la succession, était attendu. Il a délivré un message de forte adhésion. « Ce choix est approuvé avec ferveur, sans retenue. Que personne ne reste derrière, restons ensemble pour gagner et avancer. C'est le Bénin qui compte ».

Hommage au président Talon

Le candidat l'a remercié en saluant « son sens du sacrifice et du renoncement personnel au profit de l'intérêt général ». Romuald Wadagni a également rendu un hommage appuyé au président Talon. Sans dévoiler un programme détaillé, le candidat a annoncé vouloir consacrer une part importante de son action à la jeunesse béninoise.

« La jeunesse est notre richesse, notre force, notre avenir. Mon ambition est claire : transformer l'énergie de chaque jeune en opportunités, les opportunités en réussite, les réussites en dignité. Chaque jeune béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité. Jeunes du Bénin, ayez confiance ». Se définissant comme « le candidat de tous les Béninois », il promet de les servir avec « intégrité, courage et constance ».

Du côté de l'opposition, les Démocrates, parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi, le ou la candidate n'a pas encore désigné. Ce sera le cas dans une semaine, promet le secrétaire national à la Communication, Guy Mitokpè, pour qui l'investiture du candidat de la mouvance présidentielle est « un non-événement ». Il s'en est expliqué à Sidy Yansané de RFI.