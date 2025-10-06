Djibouti gagne une manche dans le conflit judiciaire qui l'oppose à l'exploitant portuaire émirien DP World. Un arbitrage a tranché cette semaine en sa faveur dans cette procédure fleuve qui court depuis 2018.

Djibouti crie victoire et se dit soulagé de voir le pays rétabli dans ses droits et sa souveraineté. Un troisième arbitrage, mené sous l'égide de la cour londonienne d'arbitrage internationale, vient de statuer : l'autorité portuaire djiboutienne n'était pas responsable dans cette affaire... La décision révoque la compensation d'un milliard de dollars réclamés par Dubai Ports World, qui doit aussi rembourser les frais de cette dernière procédure.

Mais ce récent arbitrage n'est qu'une seule manche de la bataille juridique. Dans une réponse cinglante, DP World a accusé l'État de Djibouti de discours mensonger... La compagnie émirienne rappelle que cette procédure n'annule pas les précédentes qui ont déclaré que, contrairement à l'autorité portuaire, le gouvernement djiboutien lui est responsable de la résiliation illégale du contrat et reste condamné à verser 685 millions de dollars en compensation à l'entreprise. Djibouti a toujours refusé de payer, mais se dit ouvert à un accord à l'amiable.

L'affaire est en cours depuis 2018,quand le gouvernement de Djibouti a résilié le contrat qui permettait à la multinationale émirienne d'exploiter la gestion du terminal de conteneurs de Doraleh au nom des intérêts de la nation. C'est alors la puissante société publique chinoise, China Merchants Group qui a repris l'exploitation du terminal, situé juste à côté d'un port militaire chinois. Une étape essentielle sur les Nouvelles routes de la soie.

Un terminal hautement stratégique, car situé sur une des routes maritimes les plus empruntées au monde. Le port de Doraleh, qui comprend notamment un terminal pétrolier, un port de transbordement de containers et un port polyvalent, a été en grande partie financé par la Chine et fait de Djibouti un centre de transit majeur entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe.