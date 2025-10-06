Congo-Brazzaville: Disparition - L'ex international congolais Sébastien Lakou 'La boussole' n'est plus

5 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Après la mort de Paul-José Déchaux, ex gardien de but de l'Inter club et de l'Etoile du Congo, il y a deux mois, le football congolais vient à nouveau de plonger dans la consternation avec la mort, le 28 septembre dernier, de Sébastien Lakou dit « La boussole », à 78 ans des suites de maladie.

Sébastien Lakou « Abossolo », du nom célèbre attaquant camerounais Gabriel Abossolo, fut encore surnommé « La boussole » pour ses qualités de joueur précis dans les passes ainsi que les tirs et toujours appliqué à faire des bons choix sur l'aire de jeu. Il fut un ailier gauche irrésistible aux dribbles et débordements déroutants et dévastateurs.

D'A V. Club Mokanda, l'équipe de ses débuts à 16 ans, au Cara de Brazzaville qu'il a aidé à soulever le Graal en 1974 devenant ainsi le premier et seul club congolais sacré en Coupe d'Afrique des clubs champions, Lakou fut un joueur bien aimé des dirigeants et entraîneurs. Une marque de reconnaissance qui se ponctua par sa sélection en 1974 parmi les 22 congolais présents à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Caire et à Alexandrie. Au cours de cette CAN, il fut même le deuxième buteur congolais lors du match de poule remporté par les Diables rouges contre l'Ile Maurice sur le score de 2 buts à 0. L'autre buteur fut Paul Sayal Moukila. Lakou prit aussi par à la CAN de 1978 au Ghana avec les Diables rouges. Il fut également médaillé d'argent lors des premiers Jeux d'Afrique centrale à Libreville, au Gabon, en 1976.

Après avoir raccroché les crampons, Sébastien Lakou s'était reconverti en formateur et encadreur des jeunes footballeurs dans différents centres de formation et équipes de jeunes à Pointe-Noire.

Adieu Sébastien Lakou « La boussole », que la terre te soit légère.

