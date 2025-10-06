Afrique de l'Ouest: Maada Bio prône la solidarité face au terrorisme

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), a rencontré cette semaine à Washington le groupe des ambassadeurs des pays membres de l'organisation régionale.

Lors de cette rencontre axée sur la situation sociopolitique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest, le doyen du groupe, Frédéric Edem Hegbe, ambassadeur du Togo aux États-Unis, a salué l'engagement de Maada Bio en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région.

Le chef de l'État sierra-léonais a notamment abordé la question du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Cédéao Il a souligné la nécessité de maintenir le dialogue avec ces pays, malgré les tensions actuelles, insistant sur le fait que face à la menace terroriste, "aucun État n'est épargné".

Maada Bio a lancé un appel à la solidarité régionale, affirmant que la création de l'Alliance des États du Sahel (AES) ne change rien au fait que ces pays demeurent géographiquement ancrés en Afrique de l'Ouest. Dans cette optique, il a proposé que la Cédéao reconnaisse l'AES comme une entité politique frontalière et non comme trois États isolés.

Il a également annoncé son intention de rencontrer prochainement les trois chefs d'État de l'AES dans le cadre d'une initiative diplomatique visant à favoriser la réconciliation et à renforcer la coopération régionale contre le terrorisme.