Sénégal: Un concours pour créer le motif de la future médaille des Jeux olympiques de la Jeunesse

5 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Dessinateurs et passionnés des JO, à vos ordinateurs ! Au Sénégal, jusqu'au 7 octobre, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse organise un concours pour créer le motif qui figurera sur l'une des faces de la médaille des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar, en 2026 !

Le concours est ouvert à tous, à partir de 18 ans. Le motif retenu sera coulé en or, en argent et en bronze et remis aux athlètes qui décrocheront une médaille, lors de la quatrième édition des Jeux olympiques de la Jeunesse qui se tiendra, à Dakar, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

L'année dernière, en 2024, pour les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver, en Corée du Sud, plus de 3 000 propositions venues de 120 pays avaient été soumises au jury.

L'architecte brésilien de 30 ans, Dante Akira Uwa, dont le dessin avait finalement été choisi, se souvient très bien de ce qui l'a animé au moment de concevoir sa médaille. « Quand je l'ai dessinée, j'ai pensé à ce que l'athlète devrait ressentir en gagnant la médaille. J'avais ce souvenir enfant de les voir mordre la médaille et la brandir avec passion. Je voulais rendre compte de cette magie et de ce respect pour la médaille. Ce concours, c'est une superbe opportunité de laisser son imagination fleurir. On a quelques instructions, mais on ne sait pas qui sera le client et donc tu peux penser absolument à tout », souligne-t-il.

Son dessin, une multitude de traits parallèles interrompus par endroits, comme des étincelles, a été coulé en or, en argent et en bronze et remis aux plus de 200 athlètes qui sont montés sur le podium.

Même principe pour les JOJ qui auront lieu à Dakar, en 2026. Seuls critères pour gagner ce concours de la plus belle médaille : avoir plus de 18 ans, faire preuve de créativité, d'originalité et ne pas avoir recours à l'intelligence artificielle. Le jury des JOJ prévient s'être équipé d'un logiciel de détection de l'IA.

Vous avez donc jusqu'au 7 octobre, pour soumettre votre création. Le tout se fait en ligne, sur le site.

