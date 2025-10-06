Madagascar: Manifestations dans la capitale - Des arrestations et saisie d'armes et d'acide

Antananarivo vit depuis sept jours au rythme des mobilisations de la Génération Z. Ce samedi, les tensions sont encore montées d'un cran. Les tentatives de marche vers la place d'Ambohijatovo ont de nouveau été dispersées par les forces de sécurité.

Dès la matinée, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans différents quartiers de la capitale. À Andravoahangy Ambony, vers 13 heures, un groupe de manifestants a tenté de rejoindre Ambohijatovo. L'intervention des forces de l'ordre a rapidement mis fin à leur progression. Vers 14h30, un autre cortège a quitté Mahamasina pour prendre la même destination.

Mais à Ambohidahy, un important dispositif de sécurité avait été déployé. Des discussions ont été engagées entre représentants des manifestants et forces de l'ordre, sans aboutir. Les grenades lacrymogènes ont finalement dispersé la foule. En parallèle, des attroupements de partisans du président de la République se sont formés à Ankorondrano et Andavamamba. Les forces de sécurité ont dû également intervenir pour fluidifier la circulation et éviter tout débordement.

Des arrestations et saisie d'armes

Dans un communiqué, l'État-Major mixte opérationnel national (EMMONAT) a précisé que, malgré des manifestations dans plusieurs grandes villes du pays le 4 octobre, la population a pu vaquer à ses activités quotidiennes. Mais à Antananarivo, certains rassemblements ont dégénéré. Les forces de sécurité ont procédé à des arrestations et ont saisi des armes comme des lance-pierres avec des billes ainsi que de l'acide. L'EMMONAT fait état de barrages routiers érigés par des manifestants et de destructions d'infrastructures.

Selon l'EMMONAT, l'attitude des forces de l'ordre « s'adapte au comportement des manifestants », dont certains se livreraient à des provocations, à la diffusion de fausses informations, à des actes de violence et à l'usage d'armes. L'État-Major appelle à la retenue et rappelle que les enquêtes sur les violations de la loi se poursuivent. Il annonce également des mesures pour protéger les journalistes professionnels et sécuriser la population.