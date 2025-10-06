Bénin: Plusieurs policiers tués dans une attaque à Segbana à la frontière du Nigeria

Au Bénin, un commissariat situé à Segbana à plus de 700 km au nord de Cotonou, près de la frontière nigériane, a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche 5 octobre. Selon nos informations, le bilan s'élève à trois policiers tués et un quatrième dont on est sans nouvelles. Plusieurs sources signalent des pertes côté des assaillants.

L'assaut a ciblé le poste frontalier de Wara, dans le nord-est du pays, à quelques encablures du Nigeria. Selon des sources sécuritaires et indépendantes, qui ont requis l'anonymat, les assaillants ont également subi des pertes dont le nombre reste à déterminer.

Dès l'alerte donnée, des commandos ont été déployés pour ratisser la zone. Les opérations auraient permis la capture d'un des assaillants. Une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.

Cette agression intervient moins d'un mois après l'attaque du commissariat de Kalalé, le 10 septembre 2025. L'assaut n'avait pas fait de victime dans le rang des policiers. Kalalé et Segbana sont distantes d'environ 85 km.

« Ces organisations visent les appareils d'État et les commissariats étant les plus répandus sur le territoire sont les premières cibles », expliquait Abdel-Aziz Mossi, expert en radicalisation et extrémisme violent, après une attaque similaire au mois de juin. À ce stade, aucune communication officielle n'a été faite par le gouvernement. L'attaque n'a pas non plus été revendiquée.