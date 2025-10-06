Bénin: Plusieurs policiers tués dans une attaque à Segbana à la frontière du Nigeria

5 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Au Bénin, un commissariat situé à Segbana à plus de 700 km au nord de Cotonou, près de la frontière nigériane, a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche 5 octobre. Selon nos informations, le bilan s'élève à trois policiers tués et un quatrième dont on est sans nouvelles. Plusieurs sources signalent des pertes côté des assaillants.

L'assaut a ciblé le poste frontalier de Wara, dans le nord-est du pays, à quelques encablures du Nigeria. Selon des sources sécuritaires et indépendantes, qui ont requis l'anonymat, les assaillants ont également subi des pertes dont le nombre reste à déterminer.

Dès l'alerte donnée, des commandos ont été déployés pour ratisser la zone. Les opérations auraient permis la capture d'un des assaillants. Une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.

Cette agression intervient moins d'un mois après l'attaque du commissariat de Kalalé, le 10 septembre 2025. L'assaut n'avait pas fait de victime dans le rang des policiers. Kalalé et Segbana sont distantes d'environ 85 km.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ces organisations visent les appareils d'État et les commissariats étant les plus répandus sur le territoire sont les premières cibles », expliquait Abdel-Aziz Mossi, expert en radicalisation et extrémisme violent, après une attaque similaire au mois de juin. À ce stade, aucune communication officielle n'a été faite par le gouvernement. L'attaque n'a pas non plus été revendiquée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.