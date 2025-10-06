Addis Ababa — Arthur Peter Mutharika a prêté serment samedi en tant que septième président du Malawi, après avoir remporté une large victoire lors des élections générales du 16 septembre.

Ancien professeur de droit âgé de 85 ans, Mutharika a mis en garde les fonctionnaires ainsi que les membres de son parti, le Parti démocratique progressiste, contre toute tentative de "pillage des ressources nationales à des fins personnelles".

« La lune de miel du pillage est terminée. Vous avez désormais affaire à un président différent. Je ne laisserai personne détruire ce pays pendant mon mandat. Quiconque se livrera à des pratiques de corruption sera poursuivi. Je suis ici pour ramener la raison et restaurer la discipline dans tous les secteurs de l'administration », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'investiture, marquée par des défilés militaires et des danses traditionnelles dans la ville commerciale de Blantyre.

Mutharika a affirmé que son mandat marquait l'aube d'une nouvelle ère pour ce pays d'Afrique australe, confronté à une situation critique.

« Le Malawi traverse une crise profonde. J'ai donc élaboré un plan de redressement global pour reconstruire cette nation détruite sans raison. Ce ne sera pas facile, ce sera même très difficile. Je ne vous promets pas le paradis, mais du travail acharné et de la patience. J'appelle chacun d'entre vous, quelle que soit votre affiliation politique, à travailler avec moi afin que nous puissions, ensemble, remettre notre pays sur la voie de la prospérité économique. »

Mutharika avait déjà occupé la présidence entre 2014 et 2019. Toutefois, sa réélection en 2019 avait été annulée par la Cour constitutionnelle en raison d'irrégularités majeures. C'est Lazarus Chakwera qui avait remporté l'élection de 2020, organisée à la suite de cette décision historique.

Les présidents Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe) et Daniel Chapo (Mozambique) ont assisté à la cérémonie. Des représentants d'autres pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) étaient également présents.

Selon l'agence de presse Anadolu, les anciens présidents malawiens Joyce Banda et Bakili Muluzi étaient eux aussi présents.

Environ sept millions de Malawites se sont rendus aux urnes le mois dernier pour élire un nouveau président, ainsi que des députés et des conseillers municipaux pour un mandat de cinq ans.

Sept candidats étaient en lice pour la présidence, mais Lazarus Chakwera et Peter Mutharika étaient les deux principaux favoris dans ce scrutin très disputé.