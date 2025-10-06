Centrafrique: L'opposant Dominique Désiré Erenon arrêté à l'aéroport de Bangui

À peine rentré en Centrafrique, Dominique Désiré Erenon, une des figures de la contestation et président du parti Marche pour la démocratie et le Salut du peuple, a été arrêté vendredi 3 octobre à l'aéroport de Bangui. Exilé en France depuis 2022, cet ancien expert constitutionnaliste auprès de l'Union africaine est connu pour son opposition à la réforme de la Constitution de 2016. Selon son parti, il avait fui une tentative d'enlèvement. Son arrestation suscite de nombreuses questions dans le pays.

Selon ses proches, Dominique Désiré Erenon avait choisi de revenir au pays pour reprendre son poste d'enseignant en droit public à l'université de Bangui, tout en s'engageant dans le débat politique comme président du parti d'opposition Marche pour la Démocratie et le Salut du Peuple (MDSP).

Mais à peine a-t-il posé ses pieds sur le sol centrafricain, à l'aéroport international de Bangui, qu'il a été arrêté. Transféré dans un premier temps à l'Office central de répression du banditisme, il est désormais en garde à vue à la section de recherche et d'investigation (SRI).

Une source proche de la SRI assure que sa garde à vue se passe sans incident, dans de bonnes conditions. L'opposant devrait être entendu ce lundi 6 octobre par le procureur de la République, selon les dernières informations en provenance de son entourage.

Ses proches restent très attentifs à la suite des événements et attendent le résultat de cette audition avant de décider s'ils engagent ou non un avocat pour sa défense.

Pour le moment, les raisons de l'arrestation de l'opposant centrafricain ainsi que les charges qui pèsent contre lui demeurent inconnues.