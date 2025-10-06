Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 octobre 2025

6 Octobre 2025
Dakar - Plusieurs rues renommées  en  hommage aux figures nationales  

Le conseil municipal de Dakar-Plateau a  entériné , lors de sa séance solennelle du 13 septembre 2025, une  série de changements de dénominations de rues dans la capitale  sénégalaise . L'initiative vise à mettre à l'honneur les grandes figures religieuses, politiques et sociales du pays, tout en  marquant  une  volonté de décoloniser la toponymie  urbaine .

Ainsi , la rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha  Mbacké , en  hommage au Khalife général des Mourides . D'autres  artères  changent  également de nom. (Source allAfrica )

Une équipe d'enquêteur  sud-africains à Paris après la mort l'ambassadeur Nathi  

L'Afrique du Sud a mandaté  une équipe d'enquêteurs  en France afin  d'aider à déterminer les circonstances  entourant la mort de son ambassadeur , Nathi Mthethwa.

Le diplomate a été  retrouvé mort en début de semaine au pied de l'hôtel quatre étoiles Hyatt Regency à Paris.

C'est un panel de cinq experts des Services de police sud-africain (SAPS) qui a été  dépêché  en France, selon le ministre de la Police, Firoz Cachalia. (Source Africanews )

Sèdo  Tossou , l'ambition d'un streaming africain libre et indépendant  

Dans un paysage  audiovisuel  dominé par les géants  américains du streaming, rares  sont  ceux qui osent  s'y  aventurer sans appui colossal ni  promesse  d'audience  mondiale . Sèdo  Tossou , acteur , réalisateur et désormais entrepreneur, a pourtant  décidé  d'y  inscrire son nom.

Avec Sedo+, il veut  bâtir  une  plateforme  où la création  africaine  s'affranchit des formats imposés et retrouve  sa liberté. Ni Netflix ni YouTube, Sedo+ revendique  l'artisanat  là  où  l'industrie  uniformise , et propose une  autre façon de produire , de diffuser, et surtout, de rémunérer les créateurs . (Source Afrik.com)

Maada Bio prône la solidarité face au terrorisme  

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, également  président  en  exercice de la Communauté  économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( Cédéao ), a rencontré  cette  semaine à Washington le groupe des ambassadeurs des pays membres de l'organisation  régionale .

Lors de cette rencontre axée sur la situation sociopolitique et sécuritaire  en Afrique de l'Ouest , le doyen du groupe , Frédéric Edem Hegbe , ambassadeur du Togo aux États-Unis, a salué  l'engagement de Maada Bio en  faveur de la paix et de la stabilité dans la sous- région . (Source:  togonews )

Egypte  : la tombe  d'Amenhotep III rénovée et rouverte aux visiteurs  

L'Egypte  a  ouvert  samedi la tombe d'un pharaon aux visiteurs après plus de deux décennies de rénovation dans la ville de Louxor , dans le sud du pays.

La tombe  d'Amenhotep III, qui a régné sur l'Egypte  ancienne entre 1390 et 1350 avant J.-C., est  située à l'ouest de la célèbre Vallée des Rois. Elle fait l'objet d'un projet de restauration en trois phases mené par le Japon  depuis  une vingtaine d'années .

La tombe , la plus grande de la Vallée des Rois, a été  découverte  en 1799, a déclaré Mohamed Ismaïl Khaled, secrétaire  général du Conseil suprême des antiquités . Son contenu   a été  volé , y compris le sarcophage , a-t-il ajouté . ( Source : Africanews )

Centrafrique : l'opposant Dominique Désiré Erenon  arrêté à l'aéroport de Bangui  

Le Dr Dominique Désiré Erenon , opposant politique et constitutionnaliste , président du parti, marche pour la démocratie et le salut du peuple (MDSP), a été  arrêté  ce  vendredi 3 octobre  à l'aéroport international de Bangui M'Poko à son arrivée de Paris.

Suite à la déclaration de son bureau politique qui souhaitait son retour, le Dr Erenon  avait  quitté la France où il séjour nait  depuis  plusieurs  années pour rentrer à Bangui. À son arrivée , il a été conduit dans la salle d'honneur de l'aéroport  où le commissaire lui a notifié  que le procureur voulait le voir . ( Source  : Corbeaunews -Centrafrique)

Présidentielle au Cameroun : coup d'envoi de la dernière  ligne droite de campagne  

Ouverture  ce  lundi de la deuxième et dernière  semaine de campagne  avant le scrutin  présidentiel du 12 octobre au Cameroun. Paul Biya, 92 ans , brigue un huitième  mandat  consécutif après 43 ans au pouvoir . Face à lui , sur les bulletins, onze  candidats  dont deux ont  apporté  leur  soutien à l'ancien  ministre Bello Bouba Maïgari .

Issa Tchiroma Bakary, ancien  allié de Paul Biya, a tenu un meeting à Douala, tandis  que Joshua Osih et Cabral Libii  étaient dans le Nord. Le RDPC poursuit  également  sa  mobilisation pour son candidat , bien que Paul Biya ne se soit  pas encore montré  en public depuis son discours du 10 février . Des sources du parti laissent  toutefois entendre qu'il  pourrait faire une apparition à Maroua dans les prochains  jours .  ( Source : Cameroun Actu )

Double victoire du Maroc aux Mondiaux de para- athlétisme 2025  

Mahdi Afri et Aymane El Haddaoui brillent à New Delhi en  remportant chacun une  médaille d'or aux Mondiaux de para- athlétisme 2025.

Au Stade Jawaharlal Nehru de New Delhi (Inde), le Maroc a obtenu  ses premières médailles d'or aux Championnats du monde de para- athlétisme , qui se tiennent du 27 septembre au 5 octobre , grâce à deux de ses  athlètes , Mahdi Afri et Aymane El Haddaoui . ( Source : APANEWS)

Succession à l'Unesco  : Un duel Égypte -Congo pour succéder à Audrey Azoulay  

Après huit  années à la tête de l'organisation , Audrey Azoulay s'apprête à céder  sa place. Le Conseil exécutif  élit  ce  lundi 6 octobre son successeur . Deux candidats  sont  en  lice : l'Égyptien Khaled El- Enany , soutenu par plusieurs  grandes  puissances , et le Congolais Firmin Matoko , fort de trente  ans de carrière au sein de l'Unesco . Au- delà de cette  rivalité , l'enjeu  est de taille pour une institution fragilisée , faisant  l'objet de critiques, et qui, selon des experts, doit se réinventer  autour de ses  fondame ntaux . ( Source : RFI)

 Tchad :  Le Congrès  acte la modification de la Constitution  

Le parlement tchadien  réuni  en  Congrès le 3 octobre 2025 a  acté la modification de la nouvelle Constitution avec 236 voix pour, 3 abstentions et le départ de 21 opposants. Ce texte  majeur  introduit des changements  significatifs , notamment  l'extension du mandat  présidentiel de cinq à sept ans , renouvelable  indéfiniment . Parmi les autres modifications importantes , la Constitution autorise  désormais le président de la république à exercer des fonctions au sein d'une formation politique. Elle supprime  également  l'immunité des ministres et prolonge le mandat des députés de cinq à six ans. Enfin , un nouveau poste de vice-Premie r ministre a été  créé . (Source: Africa 24)

