Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 octobre 2025

Dakar - Plusieurs rues renommées en hommage aux figures nationales

Le conseil municipal de Dakar-Plateau a entériné , lors de sa séance solennelle du 13 septembre 2025, une série de changements de dénominations de rues dans la capitale sénégalaise . L'initiative vise à mettre à l'honneur les grandes figures religieuses, politiques et sociales du pays, tout en marquant une volonté de décoloniser la toponymie urbaine .

Ainsi , la rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha Mbacké , en hommage au Khalife général des Mourides . D'autres artères changent également de nom. (Source allAfrica )

Une équipe d'enquêteur sud-africains à Paris après la mort l'ambassadeur Nathi

L'Afrique du Sud a mandaté une équipe d'enquêteurs en France afin d'aider à déterminer les circonstances entourant la mort de son ambassadeur , Nathi Mthethwa.

Le diplomate a été retrouvé mort en début de semaine au pied de l'hôtel quatre étoiles Hyatt Regency à Paris.

C'est un panel de cinq experts des Services de police sud-africain (SAPS) qui a été dépêché en France, selon le ministre de la Police, Firoz Cachalia. (Source Africanews )

Sèdo Tossou , l'ambition d'un streaming africain libre et indépendant

Dans un paysage audiovisuel dominé par les géants américains du streaming, rares sont ceux qui osent s'y aventurer sans appui colossal ni promesse d'audience mondiale . Sèdo Tossou , acteur , réalisateur et désormais entrepreneur, a pourtant décidé d'y inscrire son nom.

Avec Sedo+, il veut bâtir une plateforme où la création africaine s'affranchit des formats imposés et retrouve sa liberté. Ni Netflix ni YouTube, Sedo+ revendique l'artisanat là où l'industrie uniformise , et propose une autre façon de produire , de diffuser, et surtout, de rémunérer les créateurs . (Source Afrik.com)

Maada Bio prône la solidarité face au terrorisme

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( Cédéao ), a rencontré cette semaine à Washington le groupe des ambassadeurs des pays membres de l'organisation régionale .

Lors de cette rencontre axée sur la situation sociopolitique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest , le doyen du groupe , Frédéric Edem Hegbe , ambassadeur du Togo aux États-Unis, a salué l'engagement de Maada Bio en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous- région . (Source: togonews )

Egypte : la tombe d'Amenhotep III rénovée et rouverte aux visiteurs

L'Egypte a ouvert samedi la tombe d'un pharaon aux visiteurs après plus de deux décennies de rénovation dans la ville de Louxor , dans le sud du pays.

La tombe d'Amenhotep III, qui a régné sur l'Egypte ancienne entre 1390 et 1350 avant J.-C., est située à l'ouest de la célèbre Vallée des Rois. Elle fait l'objet d'un projet de restauration en trois phases mené par le Japon depuis une vingtaine d'années .

La tombe , la plus grande de la Vallée des Rois, a été découverte en 1799, a déclaré Mohamed Ismaïl Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités . Son contenu a été volé , y compris le sarcophage , a-t-il ajouté . ( Source : Africanews )

Centrafrique : l'opposant Dominique Désiré Erenon arrêté à l'aéroport de Bangui

Le Dr Dominique Désiré Erenon , opposant politique et constitutionnaliste , président du parti, marche pour la démocratie et le salut du peuple (MDSP), a été arrêté ce vendredi 3 octobre à l'aéroport international de Bangui M'Poko à son arrivée de Paris.

Suite à la déclaration de son bureau politique qui souhaitait son retour, le Dr Erenon avait quitté la France où il séjour nait depuis plusieurs années pour rentrer à Bangui. À son arrivée , il a été conduit dans la salle d'honneur de l'aéroport où le commissaire lui a notifié que le procureur voulait le voir . ( Source : Corbeaunews -Centrafrique)

Présidentielle au Cameroun : coup d'envoi de la dernière ligne droite de campagne

Ouverture ce lundi de la deuxième et dernière semaine de campagne avant le scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun. Paul Biya, 92 ans , brigue un huitième mandat consécutif après 43 ans au pouvoir . Face à lui , sur les bulletins, onze candidats dont deux ont apporté leur soutien à l'ancien ministre Bello Bouba Maïgari .

Issa Tchiroma Bakary, ancien allié de Paul Biya, a tenu un meeting à Douala, tandis que Joshua Osih et Cabral Libii étaient dans le Nord. Le RDPC poursuit également sa mobilisation pour son candidat , bien que Paul Biya ne se soit pas encore montré en public depuis son discours du 10 février . Des sources du parti laissent toutefois entendre qu'il pourrait faire une apparition à Maroua dans les prochains jours . ( Source : Cameroun Actu )

Double victoire du Maroc aux Mondiaux de para- athlétisme 2025

Mahdi Afri et Aymane El Haddaoui brillent à New Delhi en remportant chacun une médaille d'or aux Mondiaux de para- athlétisme 2025.

Au Stade Jawaharlal Nehru de New Delhi (Inde), le Maroc a obtenu ses premières médailles d'or aux Championnats du monde de para- athlétisme , qui se tiennent du 27 septembre au 5 octobre , grâce à deux de ses athlètes , Mahdi Afri et Aymane El Haddaoui . ( Source : APANEWS)

Succession à l'Unesco : Un duel Égypte -Congo pour succéder à Audrey Azoulay

Après huit années à la tête de l'organisation , Audrey Azoulay s'apprête à céder sa place. Le Conseil exécutif élit ce lundi 6 octobre son successeur . Deux candidats sont en lice : l'Égyptien Khaled El- Enany , soutenu par plusieurs grandes puissances , et le Congolais Firmin Matoko , fort de trente ans de carrière au sein de l'Unesco . Au- delà de cette rivalité , l'enjeu est de taille pour une institution fragilisée , faisant l'objet de critiques, et qui, selon des experts, doit se réinventer autour de ses fondame ntaux . ( Source : RFI)

Tchad : Le Congrès acte la modification de la Constitution

Le parlement tchadien réuni en Congrès le 3 octobre 2025 a acté la modification de la nouvelle Constitution avec 236 voix pour, 3 abstentions et le départ de 21 opposants. Ce texte majeur introduit des changements significatifs , notamment l'extension du mandat présidentiel de cinq à sept ans , renouvelable indéfiniment . Parmi les autres modifications importantes , la Constitution autorise désormais le président de la république à exercer des fonctions au sein d'une formation politique. Elle supprime également l'immunité des ministres et prolonge le mandat des députés de cinq à six ans. Enfin , un nouveau poste de vice-Premie r ministre a été créé . (Source: Africa 24)