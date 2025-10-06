Burkina Faso: Développent industriel - Le ministre Poda visite des unités à Dédougou

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a entamé un séjour de 48h à Dédougou, région de Bankui, vendredi 26 septembre 2025. A l'occasion, il a visité des unités industrielles de la ville, échangé avec des acteurs publics et privés de son département et s'est rendu dans quelques champs de coton pour constater la progression de la campagne et encourager les paysans.

Dans le cadre de ses sorties périodiques pour voir de visu l'exécution des activités concourant à l'atteinte de la mission à lui confiée par les plus hautes autorités, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a effectué une tournée dans la région de Bankui, du 26 au 27 septembre 2025, à la tête d'une importante délégation. Il s'est rendu plus précisément à Dédougou où tout d'abord il a rendu une visite de courtoisie au chef de Canton de la localité en vue de lui présenter ses civilités.

Il a mis à profit sa première sortie officielle dans la région, depuis sa prise de fonction, pour échanger avec les acteurs publics et privés locaux de son département ministériel. D'abord avec les agents de la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour les féliciter au vu des bons résultats engrangés et les encourager à maintenir la dynamique en cours. Ensuite, le ministre Poda a eu un tête-à-tête avec les opérateurs économiques de la région pour échanger autour de leurs préoccupations.

Il a saisi l'occasion de cette rencontre pour leur présenter la vision du chef de l'Etat qui est de faire du Burkina, « un pays où il fera bon vivre très bientôt et qui se prend en charge en matière de développement socio-économique ». A la suite de ces réunions, l'autorité ministérielle est allée à la découverte des potentialités industrielles de la ville de Dédougou voire de la région. Elle a ainsi visité des unités de production et de transformation.

Certaines spécialisées dans l'agroalimentaire en transformant des produits agricoles locaux comme le maïs, le sésame, le sorgho et le mil et d'autres dans la fabrication de matériel énergétique à partir du solaire. Au terme de sa visite, le ministre s'est dit émerveillé par l'engagement des promoteurs. Il les a invités à persévérer car, dit-il, c'est un secteur qui crée de l'emploi et de la richesse en contribuant au développement économique local et national.

Pour les entrepreneurs industriels, la visite du premier responsable de leur ministère de tutelle dans leurs différentes structures est un signe de reconnaissance, de motivation et d'honneur. Et qui parle de la transformation, fait cas de la production des matières premières. C'est pourquoi après sa ronde dans des unités de transformation, Serge Gnaniodem Poda a fait le déplacement de quelques champs de coton dans la région cotonnière de Dédougou.

Il a été à Fakouna, une localité de la commune de Dédougou, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville pour encourager les paysans et apprécier l'évolution de la saison. Il leur a transmis le message du président du Faso, engagé pour la relance de la filière coton. En effet, l'Etat a injecté pour cette campagne plus de 5 milliards F CFA de subvention d'intrants et des ressources mobilisées pour l'acquisition de semences améliorées au profit des acteurs de la filière, note M. Poda.

Il est attendu donc de la zone de Dédougou, une production de 73 000 tonnes, à en croire le directeur de la région cotonnière, Adama Ben Harouna Djiré. Il a souligné que les cotonniers ont, à ce jour, atteint leur dernière phase d'évolution qui est la capsulaison maturation. Ce dernier a rassuré que la campagne est prometteuse au regard de la bonne pluviométrie enregistrée conjuguée avec les efforts des acteurs de la chaine.

Le ministre de saluer la réinstallation de nombre de producteurs sur leurs sites grâce aux sacrifices des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie. Ce qui a permis la reprise de la culture du coton dans ces localités, dit-il. Toute chose d'ailleurs qui va contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de production estimés à 500 mille tonnes pour la campagne 2025-2026.