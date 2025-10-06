Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Le ministère en charge de la jeunesse apporte son soutien

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a offert 100 tonnes de ciment et du matériel à l'initiative présidentielle Faso Mêbo, samedi 4 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi veut apporter son soutien à la construction du Burkina Faso. Dans cette dynamique, le département, avec à sa tête son premier responsable, Roland Somda, est allé faire un don de 100 tonnes de ciment et du matériel pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce geste a eu lieu, samedi 4 octobre 2025, à Ouagadougou. L'activité a mobilisé le personnel du département, ses partenaires et de nombreuses associations de jeunes.

Le matériel remis est composé de 50 bidons d'huile de coffrage, 30 fûts de 250 litres et d'une bétonnière avec une capacité de production de 20m³ / heure et 20 gilets de travail. La valeur de l'ensemble du don est de 18 116 925 F CFA. Le ministre Roland Somda a indiqué qu'en plus du don, le ministère et l'ensemble de la jeunesse effectueront les activités physiques sur le site de Faso Mêbo. Pour lui, Faso Mêbo est une initiative que chaque Burkinabè doit s'engager à soutenir afin de construire ensemble la Nation.

« Il s'agit de construire un Burkina où chacun est fier de révéler son identité de l'intérieur ou de l'extérieur », a-t-il appuyé. Il a donc invité les Burkinabè à apporter leur contribution, aussi minime que soit-elle, car aucun geste n'est trop petit pour être négligé, selon lui. Le ministre Somda a rappelé que c'est le 12 août 2025, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse qu'il a lancé un appel à contribution volontaire afin de soutenir cette initiative présidentielle.

« Chacun à travers son geste a contribué à ce que ce don soit fait », a-t-il signifié. Il a, par ailleurs, indiqué que cette remise de don s'inscrit dans la dynamique de la célébration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. « Notre engagement pour la patrie ne doit pas être un acte isolé. Il doit être un comportement qui nous anime tous les jours où que nous soyons », a soutenu le ministre chargé de la jeunesse. Roland Somsa a exhorté les jeunes à s'approprier le discours du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré à l'occasion de cette 2e phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne.