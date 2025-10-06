Burkina Faso: Garnisons de Djibo et de Ouahigouya - Le message de soutien et de résilience du ministre de la Défense

Ce jeudi 2 octobre 2025, le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a effectué une visite dans les garnisons militaires de Djibo et de Ouahigouya (respectivement chefs-lieux des régions du Soum et du Yaadga). Cette mission de terrain s'inscrit dans une dynamique de proximité avec les forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la lutte contre le terrorisme.

Dès son arrivée, le ministre d'Etat s'est entretenu avec le commandement du théâtre des opérations afin de s'enquérir des réalités du terrain, des contraintes opérationnelles et des besoins exprimés par les hommes. Ce moment d'écoute a permis de recueillir des éléments cruciaux pour l'ajustement stratégique en vue de renforcer les capacités logistiques et humaines. Il a ensuite tenu un échange direct, franc et empreint de solidarité avec les troupes déployées.

A travers ce contact humain, il leur a transmis les encouragements et les félicitations du chef suprême des Forces armées nationales, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et chef de l'Etat. Ce message, porteur de reconnaissance et de fierté nationale, visait à renforcer le moral des soldats et à réaffirmer la légitimité du combat mené pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Le ministre a profité de cette rencontre pour rappeler les motivations profondes de cette guerre asymétrique qui dure depuis plus d'une décennie.

Il a exhorté les troupes à maintenir leur engagement, leur discipline et leur sens du devoir, tout en leur prodiguant des conseils pratiques pour faire face aux défis quotidiens du terrain et les a invités à l'engagement patriotique et citoyen décliné par le chef de l'Etat. En marge de sa visite militaire, le ministre d'Etat a rencontré les autorités coutumières de Djibo et de Ouahigouya. A chacune d'elles, il a transmis les salutations respectueuses du chef de l'Etat, réaffirmant ainsi l'importance du dialogue entre les institutions républicaines et les garants des traditions locales.

A Djibo, il a également échangé avec les autorités administratives présentes, dans une démarche d'écoute et de concertation. Ces échanges ont permis de recueillir les préoccupations relatives au retour des services publics et à la relance des activités administratives au profit des populations. Enfin, le ministre s'est rendu au marché de Djibo, récemment incendié par les forces du mal. Ce déplacement, hautement symbolique, visait à témoigner de la solidarité de l'Etat envers les populations affectées et à réaffirmer la volonté gouvernementale de restaurer la vie économique et sociale dans les zones libérées.