Burkina Faso: Trafic d'amandes de karité dans la région du Djôrô - 35 tonnes saisies à Djikologo

5 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Boudayinga J-M Thienon

Un camion-remorque chargé de 35 tonnes d'amandes de karité destinées à l'exportation frauduleuse vers le Ghana a été intercepté le 23 septembre à Djikologo (Province de la Bougouriba), dans la région du Djôrô. La cargaison, saisie par les agents des Eaux et forêts a été présentée à la presse, le jeudi 3 octobre 2025 à Gaoua.

L'unité combattante du cantonnement des Eaux et forêts de Djikologo, dans la province de la Bougouriba ( région du Djôrô). Les agents des Eaux et forêts de Djikologo ont intercepté un camion-remorque transportant 35 tonnes d'amandes de karité destinées à l'exportation frauduleuse vers le Ghana. L'opération, réalisée le 23 septembre dernier, a été rendue publique le jeudi 02 octobre 2025 devant la presse à Gaoua.

La marchandise saisie, conditionnée en 446 sacs de 80 kg chacun, provenait de Houndé et devait franchir Hamélé, à la frontière ghanéenne. Selon le directeur régional des Eaux et forêts du Djôrô, lieutenant-colonel Foé Joseph Bonaventure Traoré, le camion avait été caché derrière des concessions dans le village de Djikologo pour éviter les contrôles. « Nos unités, alertées par des renseignements fiables, ont pu localiser et intercepter le véhicule », a-t-il expliqué. Les enquêtes ont montré que le véhicule, propriété d'un particulier, ne possédait aucun document légal. La direction régionale du commerce a été saisie.

Pour le directeur régional en charge du commerce du Djôrô, Yoada Souleymane « la saisie est définitive ». Le propriétaire de la marchandise ne récupérera plus son produit ». Car, a-t-il confié, le propriétaire du camion ne détenait aucun document légal justifiant la provenance ni la destination du produit. « Or, l'exportation des amandes de karité est suspendue depuis 2004. Cette cargaison constitue donc une tentative d'exportation frauduleuse », a soutenu M. Yoada. Le secrétaire général de la région, Robert Zoungrana, a salué la vigilance des agents et lancé un avertissement.

« Cette opération est un rappel à l'ordre pour tous les acteurs du commerce. Nos textes doivent être respectés. Toute infraction expose à des sanctions comme celle que nous observons aujourd'hui », a-t-il laissé entendre. Pour rappel, depuis 2024, l'exportation des amandes de karité est suspendue au Burkina Faso. Cette mesure, destinée à protéger la filière nationale, rend toute tentative d'exportation illégale.

