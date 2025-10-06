Burkina Faso: Coupe Beog-Néré de Dapelogo - Wilé s'octroie la VIe édition

L'association Beog-Néré de Dapelogo a organisé la finale de son tournoi de football, le dimanche 28 septembre 2025. Sur 52 équipes qui ont pris part à cette compétition biennale, c'est l'équipe du village de Wilé, victorieuse de Voaga en finale qui a eu le mérite de repartir avec le trophée de cette VIe édition.

Le football sait créer des moments de communion inoubliables, surtout dans les localités où le sport se mue en véritable ciment social. Le dimanche 28 septembre 2025, la commune de Dapelogo a vécu un de ces instants avec la VIe édition de la coupe Beog-Néré. L'ultime choc s'est disputé dans l'enthousiasme, la ferveur populaire et du suspense qui a tenu le public en haleine jusqu'au tirs au but. C'est l'équipe de Wilé qui est sortie victorieuse de cette grande finale face à celle de Voaga.

En effet, l'exploit sportif a été à la hauteur de l'attente. Le face à face a été marqué par une domination claire de Wilé dès les premières minutes. Les joueurs ont pris le jeu à leur compte, affichant une détermination et une technique supérieures. Cependant, malgré les occasions nettes créées par cette équipe, elle ne trouvera pas le chemin des buts. L'équipe de Voaga, bien que moins offensive, a fait preuve d'une solidité défensive remarquable, tenant bon face à la pression de l'adversaire et du public.

Le score de 0 but partout au terme du temps réglementaire a plongé les spectateurs dans un suspense insoutenable. Par conséquent, la décision s'est jouée à la fatidique épreuve des tirs au but. Sous les yeux d'une foule en délire, l'équipe de Wilé a fait preuve de plus de sang-froid et de réussite, s'imposant 2 buts à 1. L'explosion de joie dans le camp de Wilé a salué non seulement une victoire arrachée de haute lutte, mais aussi la concrétisation d'une domination tactique durant le match.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà du terrain, l'événement a confirmé son ancrage social profond. Dans une ambiance électrique, la cité de Pagatenga, au coeur de la commune de Dapelogo, a vibré au rythme des encouragements et des percussions. La forte mobilisation des populations locales et des villages environnants témoignait de l'importance de cet événement biennal. D'ailleurs,

« Cette VIe édition est une édition de la maturité », a souligné avec satisfaction Joseph Claver Kadio, président de la délégation spéciale de la commune de Dapelogo.

Il n'a pas caché sa fierté de voir une telle adhésion populaire. « En tant que président de la délégation spéciale, nous l'avons vécue avec beaucoup de ferveur. Vous avez vu la forte mobilisation que nous avons eue ce soir, pour dire que les populations se sont mobilisées pour cette compétition. Les populations étaient, en tout cas, très mobilisées et elles sont venues pour participer à cette belle fête », a-t-il déclaré.

L'objectif de promouvoir la cohésion sociale et de la solidarité atteint

Ainsi, pour M. Kadio, l'objectif est manifestement atteint. « Une édition qui a permis à deux équipes qui sont venues, non pas pour se faire raconter la finale, pour en tout cas gagner. Et c'était dans la ferveur, c'était également dans la joie et c'était aussi dans la cohésion », a-t-il insisté, réaffirmant l'objectif fondamental de la coupe, qui est de promouvoir la cohésion et la solidarité au sein de la communauté. « Donc, en tant que président de la délégation spéciale, je suis très content, très satisfait pour cette forte mobilisation et aussi pour le niveau aussi de cette compétition. »

De même, la réussite d'un tel événement repose souvent sur l'engagement de partenaires du secteur privé. C'est le cas de Laurentien Kafando, directeur général de Sahel Immobilier et co-parrain de cette finale, dont la présence symbolisait un lien fort avec la localité. M. Kafando a expliqué que son acceptation du parrainage découlait d'une relation durable. « C'est une histoire avec Pagatenga, parce que nous avons déjà travaillé ici en tant que promoteur immobilier. Nous avons donc tissé les liens, et ça nous fait aussi plaisir de prendre part à la vie de la communauté en tant qu'acteur justement de la chaîne », a-t-il expliqué. C'est pourquoi son message à l'endroit de la jeunesse et de la communauté était un vibrant appel à l'unité et à l'ambition.

« Ce que j'ai d'emblée envie de dire, c'est de maintenir cette synergie de cohésion et surtout travailler toujours dans la solidarité pour qu'on ait un Pagatenga fort, dans un Burkina émergent », a-t-il lancé, saluant le niveau du spectacle : « Oh, c'était vraiment super. On a eu l'occasion de pouvoir regarder, suivre un bon football et également toute la festivité était au rendez-vous. » Après le match, la victoire de Wilé a été récompensée. L'équipe championne est repartie avec l'emblématique trophée de la coupe Beog-Néré, mais surtout avec une enveloppe financière substantielle de 1 000 000 F CFA et un jeu de maillots, témoignant de l'ampleur de l'organisation.

Quant à l'équipe de Voaga, finaliste malheureuse, elle n'a pas démérité et est repartie avec la somme non négligeable de 500 000 F CFA et un jeu de maillots. Par ailleurs, un des points qui distingue la coupe Beog-Néré de nombre d'autres compétitions locales est sa périodicité biennale. Une rareté que Aliddou Kanazoé, membre du comité d'organisation, a justifiée par le caractère exigeant et le coût élevé de l'événement. Interrogé sur le choix d'organiser la coupe tous les deux ans, Alidou Kanazoé a été très clair. « On a choisi chaque deux ans en raison du budget énorme que nous mettons dans son organisation qui part de 8 à 10 millions de francs CFA », a-t-il expliqué.

Un tel investissement, dédié à la jeunesse et à la cohésion sociale, ne peut être mobilisé annuellement par les organisateurs. Néanmoins, malgré cette contrainte logistique et financière, le membre du comité d'organisation a insisté sur l'atteinte des objectifs. « Nous recherchons à travers cette compétition la cohésion sociale entre les villages de la commune de Dapelogo. » L'ampleur de l'organisation est également illustrée par l'ouverture à des équipes extérieures, car le Maracana s'est déroulé avec 56 équipes, issues non seulement de Dapelogo, mais aussi des communes de Pabré, Ziniaré, et même de Ouagadougou.