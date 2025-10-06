Burkina Faso: Campagne agricole dans les régions de Yaadga et d'Oubri - Des champs de riz verdoyants et prometteurs

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, s'est rendu sur des rizières dans les régions de Yaadga et d'Oubri, mardi 30 septembre 2025.

La tournée du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié se poursuit. Après les régions du Djôrô, du Nando, du Nakambé..., le cap a été mis sur les régions de Yaadga et d'Oubri, mardi 30 septembre 2025. Dans ces contrées, il a visité des rizières de deux villages. En effet, à Masboré, localité située dans la province de Zondoma, sous un soleil radieux et dans une ambiance festive, la délégation ministérielle a foulé le sol de la vaste rizière de la coopérative « Komsaya », aménagée sur une superficie de 400 hectares (ha).

Le site est exploité par 484 personnes, dont des Personnes déplacées internes (PDI). La production attendue est estimée à 720 tonnes (t). Les parcelles rizicoles révèlent un spectacle encourageant. Les plants de riz, d'un vert éclatant et au stade d'épiaison présentent une bonne physionomie. Les épis visiblement bien formés témoignent aussi d'une culture bien conduite. Les techniciens agricoles de la région accompagnant la délégation ont relevé la bonne santé des cultures.

Pour le directeur régional chargé de l'agriculture, Bernard Sawadogo, ces résultats prometteurs sont le fruit des multiples appuis dont ont bénéficié les producteurs. Parmi ces soutiens, il a souligné la distribution d'intrants agricoles de qualité, notamment des semences améliorées et des engrais subventionnés. Les producteurs, selon lui, ont également reçu un encadrement technique renforcé, ainsi qu'un appui en matériel agricole qui a permis d'améliorer les techniques culturales.

Les producteurs ont saisi l'occasion de cette visite pour faire entendre leurs préoccupations. Le porte-parole de la coopérative « Komsaya », Ousmane Guiro, visiblement ému, a plaidé pour l'obtention d'un magasin de stockage et d'une étuveuse en vue de valoriser leur production. M.Guiro a également insisté sur l'urgence d'acquérir des motopompes pour continuer à irriguer d'autres semences pendant la saison sèche.

Le message du chef de l'Etat transmis aux producteurs

Dans sa réponse aux producteurs, le ministre d'Etat Sombié a salué leur courage et leur détermination. Il leur a transmis le message du Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. « Le Président du Faso suit avec attention vos efforts et vous encourage à redoubler d'ardeur. Il m'a demandé de vous dire que l'autosuffisance alimentaire n'est pas qu'un slogan, c'est un objectif vital pour notre nation.

Vous êtes les soldats de cette bataille pour la souveraineté alimentaire », a déclaré le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture sous des applaudissements « nourris. Après avoir pris congé des producteurs de Masboré, la délégation ministérielle s'est rendue à Zigho, une localité située dans le département de Sourgoubila, région d'Oubri. Dans ce bas-fond, le riz est emblavé sur une superficie de 100 ha. Les différentes variétés produites sont le « riz orylux » et le « riz TS2 ». Le champ au stade d'épiaison présente également une bonne physionomie.

Selon le porte-parole de la coopérative « Wendingoudin », Noaga Yanogo, les principales difficultés que les producteurs rencontrent sont l'absence de magasin de stockage, d'aires de séchage, le tarissement précoce des puits, le manque d'équipements pour la transformation du riz. Il a témoigné sa satisfaction de la visite du ministre d'Etat chargé de l'Agriculture. Concernant ces doléances exprimées, M. Sombié a rassuré les producteurs de Zigho que le gouvernement travaille à mobiliser les ressources pour doter progressivement toutes les zones de production d'infrastructures modernes.

Malgré un démarrage tardif de la campagne dans la région d'Oubri, a fait savoir la directrice régionale en charge de l'agriculture, Loumbana Béatrice Tingueri, la situation est aujourd'hui encourageante. Les producteurs ont bénéficié de divers soutiens, notamment en intrants, en labours et en appui technique. Selon elle, les résultats sont également positifs non seulement dans le site de Zigho, mais aussi les autres provinces de la région.