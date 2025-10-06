Cote d'Ivoire: Le PDCI dénonce de nouvelles arrestations de ses militants à Abidjan

En Côte d'Ivoire, le PDCI affirme que huit de ses militants ont été arrêtés ces six derniers jours à Abidjan - ils seraient actuellement détenus dans les locaux de la Brigade de recherche et de la direction de la surveillance du territoire. Dans un communiqué le 4 octobre 2025, le parti d'opposition dénonce des « méthodes d'intimidation » et « une répression injustifiée » à moins de trois semaines de la présidentielle.

Selon le texte du PDCI, les militants concernés sont tous des responsables de sections locales du district d'Abidjan - contactés par RFI, les avocats de la formation politique indiquent que les motifs de ces interpellations n'ont pas encore été communiqués.

Le PDCI s'indigne et parle d'arrestations et de détentions arbitraires. Pour le parti d'opposition, elles s'ajoutent à celles de six responsables des Jeunesses rurales et étudiantes du PDCI, arrêtés début juin et début juillet. Au moins trois d'entre eux sont mis en cause pour des atteintes à l'ordre public, selon le procureur de la République d'Abidjan.

Manifestation annoncée le 11 octobre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, deux cadres du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, ont par ailleurs été inculpés en début de semaine pour troubles à l'ordre public, et placés sous mandat de dépôt. Ces arrestations sont intervenues alors que les deux partis d'opposition projetaient une marche commune le 4 octobre à Abidjan dans le cadre de leur front commun. La manifestation a finalement été interdite sur décision du préfet d'Abidjan. Le PPA-CI a depuis annoncé le report de cette marche au 11 octobre 2025.

À moins de trois semaines de la présidentielle, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, assure que ces interpellations ne visent pas des personnalités de l'opposition, mais des justiciables qui ont commis des délits. Pour rappel, ni le PDCI de Tidjane Thiam, ni le PPA-CI de Laurent Gbagbo n'ont de candidat en lice pour la présidentielle du 25 octobre 2025.