Burkina Faso: Montée des couleurs à l'Ecole normale supérieure - Le directeur général, Pr Ousseni So, appelle à plus d'intégrité

L'Ecole normale supérieure (ENS) a tenu, le jeudi 2 octobre 2025, à Koudougou, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Elle s'inscrit dans le cadre du lancement de la deuxième phase des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne.

Tout comme la première phase des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), qui avait pour thème : « Pour l'ordre et la discipline : je m'engage ! », la deuxième phase qui se tient, du 2 au 16 octobre 2025, s'inscrit dans cette même dynamique, en vue de consolider et de préserver les acquis. C'est dans cette optique que l'Ecole normale supérieure (ENS) a sacrifié dans la matinée du jeudi 2 octobre, à la traditionnelle montée des couleurs nationales à Koudougou, accompagnée par l'hymne national chanté en chœur, par le directeur général de l'ENS, Pr Ousseni So, le personnel et les stagiaires.

En vue d'asseoir des bases d'une nation solide et de raffermir la paix et la cohésion sociale, le gouvernement burkinabè s'est engagé à la promotion des valeurs de civisme, de courage, de tolérance, de respect et de solidarité. Cette initiative des JEPPC a été appréciée par le Pr So. Il a soutenu que le président du Faso, dans son message, a souhaité que chaque Burkinabè, puisse s'engager et ne pas trahir les valeurs de la révolution. Parce qu'en période de révolution, la discipline et l'ordre doivent se traduire par le respect et l'entretien de tout ce qui appartient au peuple et considéré comme une richesse commune du peuple. « Toutes les valeurs de probité, de citoyenneté, doivent être développées par tout citoyen burkinabé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cas contraire, il est un traitre de la révolution », a-t-il soutenu. Il a indiqué que des instructions ont été données pour l'introduction des modules sur la citoyenneté et le patriotisme dans les formations. « Nous allons faire la révision des curricula, mais en attendant, nous allons animer des conférences pour l'enseignement de ces modules », a souligné le premier responsable de l'ENS. En livrant le contenu du discours du capitaine Ibrahim Traoré, qui stipule sur un passage que chaque citoyen doit s'engager à la protection des biens publics, à la lutte contre la corruption et au racket qui gangrènent certaines administrations, entreprises et associations, Pr So a exhorté l'ensemble de ses collaborateurs et les stagiaires, à être des modèles d'intégrité et de responsabilité.