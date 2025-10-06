Burkina Faso: An 3 du MPSR 2 - Dédougou commémore à travers un cross et une conférence

La section régionale de la Coordination nationale de la veille citoyenne (CNAVC) de la région de Bankui a commémoré l'an 3 de l'avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR 2) à la tête du Burkina Faso, à travers une série d'activités, tenues les 29 et 30 septembre 2025, à Dédougou.

La Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), section des régions de Bankui et du Sourou (ex-Boucle du Mouhoun), a commémoré le 3e anniversaire de l'avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR 2). En effet, les 29 et 30 septembre 2025, elle a organisé respectivement un cross populaire et une conférence publique pour marquer d'une pierre blanche l'événement à Dédougou. L'activité a été placée sous le patronage du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé et présidée par le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga.

Selon la coordinatrice régionale de la CNAVC, Salimatou Compaoré, cette commémoration vise à réaffirmer leur engagement envers le chef de l'Etat et son gouvernement. Respectivement marraine et co-parrain de l'activité commémorative, la secrétaire générale de la région, Adjara Kientega et le commandant de la 5e Région militaire, Sosthène Idrissa Coulibaly, ont loué l'initiative de la veille citoyenne. Quant au gouverneur Babo Pierre Bassinga, il a salué l'engagement du président du Faso en faveur de la souveraineté nationale. Il a appelé les populations de la région à s'aligner sur la vision de la RPP. Car, dit-il, c'est le salut du Burkina Faso qui en dépend.

Ainsi, au matin du lundi 29 septembre 2025, à l'appel des associations de la veille citoyenne, des populations ont convergé vers la place Melon gare de Dédougou pour participer à un cross populaire. Elles ont sillonné quelques principales artères de la ville avant de retourner à leur point de départ pour une séance d'aérobic. Les sportifs du jour avaient à leur tête le gouverneur Babo Pierre Bassinga. Le lendemain, c'est autour d'une conférence publique que la célébration s'est poursuivie. Elle a eu pour thème « An 3, les acquis de la Révolution progressiste populaire de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré ». Il a été subdivisé en trois sous-thèmes.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Dédougou, Dieudonné Tougfo a présenté une communication sur le premier thème dont la teneur est « An 3, les acquis de la Révolution progressiste populaire de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré ». Il a martelé que l'activité vise à ramener à la raison les détracteurs. M. Tougfo a signifié que la Révolution en cours au Burkina appelle à un changement de mentalité et de manière d'agir afin que le pays puisse s'épanouir sur tous les plans. Il a estimé que les acquis de la RPP sont déjà perceptibles.

En exemple, sur le plan économique, le PDS a vanté les capacités du pays à mobiliser des recettes. Au niveau politique, il s'est réjoui de la rupture d'avec l'impérialisme et la diversification des partenaires. Dans le domaine éducatif, il a noté que l'instauration de l'immersion patriotique est une avancée majeure. « Rôle des acteurs de la veille citoyenne et de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de la Révolution progressiste populaire », est le deuxième thème. Il a été développé par Roger Sawadogo.

En ces temps d'insécurité que traversent le Burkina Faso et l'ensemble des pays de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), il a invité les citoyens à être des communicants du pouvoir. Il a avoué que la propagande est nécessaire pour le développement d'un Etat en Révolution. M. Sawadogo a terminé sa communication en invitant les populations à soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se battent nuit et jour pour libérer le pays.

Le docteur Koama Ido a exposé sur le troisième thème articulé autour de la « Contribution des réseaux sociaux et partage d'information dans un contexte de défis sécuritaire en collaboration avec les FDS et VDP ». Il a déclaré que les réseaux sociaux sont une arme redoutable et un couteau à double tranchant. Pour lui, ils sont un moyen de communication incontournable, surtout dans le contexte actuel du pays. En conclusion, il a interpellé les communicants à distinguer ce qui arrange le pays de ce qui le détruit.