L'hôpital mobile de campagne des armées est déployé depuis le 30 septembre 2025 pour un test en situation réelle au Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo. A cette occasion, de nombreux patients en attente d'opération ont été pris en charge par les médecins militaires.

L'hôpital mobile de campagne des armées a été acquis grâce à l'engagement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, soucieux d'une bonne prise en charge diligente des blessés sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. C'est dans le but d'évaluer l'efficacité du dispositif en zone reculée et apporter un appui sanitaire aux populations en matière de chirurgie, que cet hôpital a été déployé au CHR de Tenkodogo.

« Nous avons choisi ici pour pouvoir soutenir les unités opérationnelles qui sont dans la zone, tester le matériel pour voir s'il y a des insuffisances à corriger éventuellement et enfin porter du même coup assistance à la population », explique le directeur général des services de santé des armées, le colonel Romaric Toé. Le directeur général du CHR de Tenkodogo, Ounanlini Thiombiano s'est dit honoré et heureux de l'appui apporté par le déploiement de l'hôpital de campagne à Tenkodogo, qui va aider à améliorer la prise en charge.

Visiblement soulagés, des patients expriment leur gratitude au chef de l'Etat et à son gouvernement pour cette initiative. Ce test de l'hôpital mobile de campagne a montré l'utilité de ce dispositif flexible. Il intervient un mois après une première assistance de 3 semaines à l'hôpital militaire du camp Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou avec des résultats fort appréciables tant pour les praticiens que pour les patients.