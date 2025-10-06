Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - 342 VDP de la construction, prêts pour servir la Nation

5 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le lieutenant-colonel Téwendé Mathieu Nana, représentant le commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) a présidé, ce jeudi au centre national de formation des VDP, la cérémonie de fin de formation de 342 recrues de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Appelés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, pour la construction des infrastructures, ces 342 VDP de la construction ont reçu une formation militaire initiale. Selon le commandant du centre national de formation des VDP, commandant Ousséni Zida, ces VDP de la construction ont été formés entre autres, en techniques et tactiques de combat et sensibilisés au patriotisme, au civisme, à la révolution et au panafricanisme.

« Ces rudiments techniques et tactiques font de ces VDP une force de réserve, prête à répondre aux attentes de leur hiérarchie », soutient le commandant Ousséni Zida. Le coordonnateur national de l'Initiative Faso Mêbo, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, a indiqué que la construction des routes, l'aménagement et l'embellissement des centres urbains et la construction de logements décents sont un pilier stratégique de notre lutte collective.

« Défendre la Patrie, ce n'est pas seulement prendre les armes ; c'est aussi ériger des ponts, construire des écoles, bâtir des hôpitaux, aménager des routes et réaliser des infrastructures qui assureront la dignité et le bien-être de notre peuple », soutient-il. Selon lui, la sortie de cette 2e vague va permettre d'armer les quatre brigades des régions de Bankui, des Koulsé, du Goulmou et de Yaadga qui ont reçu le 12 septembre dernier, plus de 700 engins de la part du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Aujourd'hui c'est avec fierté que nous célébrons cette cérémonie de fin de formation et nous pouvons dire que nous sommes prêts pour relever les défis de la construction du Burkina Faso dans le cadre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo », déclare le délégué général de la promotion, Arthur Kévin Nanema.

 

