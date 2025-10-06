Le Conseil municipal de Dakar-Plateau, réuni en séance solennelle du 13 septembre 2025, a approuvé à l'unanimité la décision mémorielle d'honorer des figures emblématiques de l'histoire et de l'identité sénégalaise en rebaptisant des rues, avenues et boulevards de la commune. Parmi celles-ci d'illustres figures religieuses, des sommités politiques et militaires ainsi que des dignitaires de la collectivité léboue.

Dans une note rendue publique le dimanche 5 octobre 2025, le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, annonce que le Conseil municipal a rendu « un hommage vibrant à la richesse de notre héritage culturel, historique et spirituel ». Selon lui, les conseillers ont approuvé à l'unanimité la décision de rebaptiser de leur vivant ou à titre posthume les noms des rues à des figures politiques, religieuses et coutumières emblématiques qui ont durablement marqué le peuple pour mieux refléter la grandeur des hommes qui ont façonné notre destin collectif.

Parmi ces illustres personnalités honorées figurent des « disparues » comme le Général Jean Alfred Diallo, ancien chef d'état-major des armées (Cemga) du Sénégal post-indépendant, le notable lébou Ibra Binta Guèye Mbengue, « qui reçut Serigne Touba en départ d'exil au Penc de Thièudem », l'imam ratib Matar Sylla, « Cadi pendant 47 ans de la presqu'île du Cap Vert qui construisit avec ses propres moyens la première mosquée de Dakar (celle de la rue Mousse Diop ex Blanchot) » ; l'« opérateur économique (commerçant et transporteur) et grand notable du Penc de Kayes Findiw », Momar Ngom, le « défunt Khalife général de la Tidianya, le vénéré guide religieux » Thierno Seydou Nourou Tall, et l'« homme d'État aux honorables états de service pour la République depuis Senghor », Ousmane Tanor Dieng. En outre, ajoute la note, le Conseil a distingué « de grandes figures de notre époque que nous préférons honorer de leur vivant pour mettre en exergue l'inestimable valeur de leur engagement ».

Il s'agit entre autres du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, du Khalife général des Tidianes, Babacar Mansour Sy, du Président Abdoulaye Wade « pour son immense oeuvre pour le Sénégal ». En conséquence de quoi, « les artères jadis nommées sous d'anciennes références s'inscrivent désormais sous les noms porteurs de valeurs, d'engagement et de lumière, en une heureuse pléiade dont chaque unité incarne une inspiration pour notre présent et notre avenir ».

Selon le maire Alioune Ndoye, « cet acte solennel traduit une volonté profonde d'enraciner nos espaces urbains dans la reconnaissance de nos héros et modèles, afin que chaque pas dans Dakar-Plateau devienne un rappel vivant de nos valeurs partagées et de notre engagement collectif pour un avenir plus juste et digne ».

Dans cette perspective, le Conseil municipal appelle la population à accueillir avec fierté ces changements, qui sont autant d'invitations à la mémoire et à la cohésion. La rue Jules Ferry devient désormais rue Serigne Mountakha Mbacké, la rue Ferdinand Foch porte désormais le nom de Jean Alfred Diallo, la rue Joseph Joffre est rebaptisée rue Ibra Binta Gueye Mbengue et la rue Félix Faure s'appelle désormais rue Serigne Babacar Mansour Sy, souligne la note.

En outre, « la rue Albert Calmette change pour rue Ousmane Tanor Dieng, la rue François Henry Laperrine devient rue Momar Ngom, la rue Sadi Carnot se nomme dorénavant rue Imam Matar Sylla, l'avenue Jean Jaurès s'appelle maintenant avenue Thierno Seydou Nourou Tall et enfin, le boulevard de la Libération est honoré du nom de boulevard Abdoulaye Wade », conclut la source.