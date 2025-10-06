Angola: Le ministre des Télécommunications plaide pour un journalisme inclusif fondé sur la vérité factuelle

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale,Mário Oliveira, a réaffirmé dimanche l'impérieuse nécessité de promouvoir un journalisme capable d'éclairer les consciences, d'expliquer la complexité des temps présents, de donner la parole à tous et de s'appuyer sur la vérité factuelle ainsi que sur des principes moraux solides.

Dans un message de félicitations adressé à l'occasion de la Journée de la Radio nationale d'Angola (RNA), célébrée le même jour, le responsable a encouragé cet organe de communication publique à poursuivre avec constance ses missions fondamentales d'informer, de former et de divertir, en restant fidèle aux objectifs qui ont présidé à sa création et qui continuent de légitimer son existence.

Dans cette note à laquelle l'ANGOP a eu accès, Mário Oliveira met en exergue le programme de modernisation actuellement en cours au sein de la RNA, dont l'objectif est d'étendre la couverture nationale. Ce programme inclut l'amélioration des infrastructures, le renforcement des conditions techniques, l'optimisation des moyens de travail, ainsi que le développement des compétences dans divers domaines.

Le ministre rappelle qu'au cours des dernières années, les médias traditionnels à l'instar de la radio sont confrontés à de multiples défis à l'échelle mondiale, notamment en lien avec les technologies de l'information et les mutations culturelles, lesquelles ont profondément transformé les pratiques et l'identité même du média radiophonique.

À cet égard, il souligne que des phénomènes tels que la désinformation, la post-vérité, l'usage croissant des TIC, la formation continue des professionnels et la gestion rationnelle des ressources imposent à la radio une posture plus proactive, fondée sur la rigueur et l'innovation.

Il a également rappelé qu'en cette année marquant le cinquantenaire de l'indépendance nationale, un jalon hautement symbolique et significatif pour le peuple angolais, la RNA célèbre parallèlement l'anniversaire de la visite historique, en octobre 1977, du premier Président de la République d'Angola, le Dr Agostinho Neto, dans ses installations, soit deux ans après l'accession du pays à la souveraineté.

Pour mémoire, la Radio Nationale d'Angola célèbre chaque année, le 5 octobre, son anniversaire en hommage à cette visite du Président Agostinho Neto en 1977.