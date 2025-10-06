Cameroun: Jean de Dieu Momo - Le plaidoyer économique pour Paul Biya avant la présidentielle

À l'approche de la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, les soutiens du président Paul Biya multiplient les prises de parole pour défendre son bilan.

Parmi eux, Jean de Dieu Momo s'est distingué par un plaidoyer économique singulier, vantant une amélioration du pouvoir d'achat sous l'ère de l'actuel chef de l'État. Il a notamment mis en avant la baisse du prix des motos, communément appelées « benskin », affirmant que leur coût était passé d'un million à 300 000 FCFA grâce à l'action gouvernementale.

Ce discours s'inscrit dans une campagne plus large où le candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), mise sur la continuité. Paul Biya, qui a officialisé sa candidature pour un huitième mandat en juillet 2025 , a centré sa campagne sur le slogan « Grandes Espérances », promettant de poursuivre les grands projets engagés pour le pays . La stratégie de communication de ses soutiens consiste souvent à opposer une image de stabilité et de progrès économique tangible aux critiques sur l'âge du président ou la longévité de son régime.

Pourtant, ce tableau est contesté. Le Cameroun fait face à de redoutables défis, notamment un taux de chômage persistant et une crise anglophone qui perdure dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, engendrant des déplacements massifs de population . Une frange importante de l'électorat, particulièrement les jeunes, exprime un fort désir de changement et une lassitude après plus de quatre décennies de pouvoir exercé par Paul Biya .

La profession de foi de Jean de Dieu Momo, qui appelle à « garder la foi en Paul Biya », reflète les divisions d'un scrutin où la bataille pour la victoire se joue aussi dans la capacité à convaincre de la réalité des progrès économiques dans le quotidien des Camerounais.