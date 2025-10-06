Tunisie: Chine - Bientôt un vol direct pour booster le tourisme

Des démarches sérieuses sont en cours en vue de l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre la Tunisie et la Chine, a indiqué dimanche Anouar Chetoui, représentant de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Pékin.

"Une telle initiative permettrait de multiplier considérablement le nombre de touristes chinois visitant la Tunisie", a-t-il estimé dans une interview accordée à l'envoyé spécial de l'agence TAP à Pékin.

Selon lui, la Tunisie a accueilli près de 20 000 touristes chinois jusqu'à fin septembre 2025, soit une hausse de 17,9 % par rapport à la même période de 2024. L'ONTT s'attend à enregistrer entre 25 000 et 26 000 visiteurs chinois d'ici la fin de l'année.

Il a souligné que cette progression reflète l'efficacité de la stratégie du ministère du Tourisme et de l'ONTT, qui vise à renforcer la visibilité de la Tunisie sur le marché chinois, considéré comme l'un des plus prometteurs du tourisme international.

Actuellement, l'ONTT élabore un plan d'action promotionnel visant à mieux faire connaître la Tunisie dans les différentes provinces chinoises. Ce plan mettra notamment en avant le patrimoine immatériel et la civilisation tunisienne, riche de plus de trois mille ans d'histoire, à travers la participation à des salons internationaux et à de grandes manifestations culturelles en Chine.

Par ailleurs, Chetoui a précisé que plusieurs rencontres avec des voyagistes chinois ont déjà eu lieu pour intégrer la Tunisie dans leurs programmes touristiques. Des séances de travail avec des professionnels du sud de la Chine ont également été organisées pour renforcer la coopération.

L'ONTT prévoit d'organiser, en décembre prochain, un voyage de familiarisation pour des voyagistes chinois, afin de leur faire découvrir les principaux sites touristiques tunisiens et les composantes de l'offre nationale.

"La Tunisie accueillera prochainement des délégations de journalistes et d'influenceurs chinois dans le cadre de voyages promotionnels. Il est également prévu qu'une personnalité chinoise de renom visite notre pays afin de contribuer à la promotion de la destination", a-t-il ajouté.