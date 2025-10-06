Tunisie: Para-athlétisme - Le Tunisien Yassine Gharbi en bronze sur 800 m T54 à New Delhi

Le Tunisien Yassine Gharbi a remporté dimanche la médaille de bronze du 800 m T54 et réalisé sa meilleure performance de la saison, lors des Championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent actuellement à New Delhi (Inde).

Gharbi a parcouru la distance en 1 min 31 sec 53 cent, derrière le Chinois Jin Hua, qui a décroché la médaille d'or et battu le record du monde avec un chrono de 1 min 27 sec 04 cent.

La médaille d'argent est revenue à un autre chinois, Dai Yunkiang, qui a également réalisé sa meilleure performance de la saison en 1 min 31 sec 46 cent.

Il s'agit de la neuvième médaille obtenue par la Tunisie dans ces Championnats mondiaux (2 or, 4 argent et 3 bronze).

Les deux médailles d'or ont été remportées par Raoua Tlili au lancer du disque (F41) et Yassine Gharbi au 400 m fauteuil roulant (T54).

Les quatre médailles d'argent ont été décrochées par Yassine Guenichi au lancer du poids (F36), Marwa Brahmi au lancer de massue (F32), Mohamed Nidal Khleifi au 800 m (T53) et AmenAllah Tissaoui au 1500 m (T38).

Quant aux trois médailles de bronze, elles sont revenues à Raoua Tlili au lancer du poids (F41) et Raja Jebali au lancer du poids (F40) et Yassine Gharbi au 800 m (T54).