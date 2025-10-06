Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insalubrité - Le premier samedi du mois d'octobre consacré à l'assainissement en milieu scolaire

La tradition du premier samedi du mois consacré à l'assainissement dans les grandes villes du pays a été respectée, le 4 octobre à Brazzaville, où le ministre Juste Désiré Mondélé et ses deux collègues en charge des enseignements ont assaini trois établissements scolaires.

Accompagné de Jean-Luc Mouthou et Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, respectivement ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, et ministre de l'Enseignement technique et professionnel, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a commencé sa mission au complexe scolaire de la Révolution avant de se rendre au lycée technique 5-février 1979, à Mpila, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé. Sur place, les trois membres du gouvernement ont associé leurs forces à celles des organisations non gouvernementales, des autres partenaires et bonnes volontés qui ont rendu salubres les endroits visités.

« Nous avons reçu ce complexe scolaire de la volonté du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, mais il nous revient d'entretenir tout ce domaine. Alors le gouvernement avait pris évidemment l'initiative, le premier samedi de chaque mois, que nous mettions la main à la pâte pour entretenir les espaces publics. Eh bien, nous sommes sur le terrain pour montrer que nous respectons cette initiative, mais surtout que nous devons préserver le patrimoine à nous léguer gracieusement par le président de la République », a déclaré le ministre Jean-Luc Mouthou au lycée de la Révolution.

Après ces deux établissements du secondaire deuxième degré, la délégation s'est ensuite rendue à l'école primaire 5-février 1979 de Mikalou, dans le 9e arrondissement, Djiri. Un établissement scolaire devenu l'ombre de lui-même. En effet, cette école a sans nul doute attiré l'attention du gouvernement au regard de son état de délabrement avancé.

Outre la nature qui dispute le contrôle de l'espace avec l'homme, certains bâtiments sont progressivement avalés par la terre, alors que d'autres s'effondrent sous le poids de la vieillesse et du déficit d'entretien. La rivière Tsiémé a déjà aussi inondé une partie, transformant l'école en une véritable ceinture maraichère. On y trouve aussi une savane mais également une poubelle. L'accès par l'avenue principale est devenu impossible en saison de pluies et difficile en saison sèche.

Assainir régulièrement les écoles

C'est dans ce triste décor que l'opération d'assainissement s'est déroulée au sein de cette école qui accueille également les élèves de l'école primaire Emeraude disparue de la carte scolaire de Brazzaville depuis plusieurs années. Chef du quartier 901, Mikalou-Madzouna, Marcel Ngnelibolo s'est réjoui d'avoir accueilli cette délégation ministérielle.

« Pour moi, ce n'est pas surprenant, c'est une coïncidence heureuse parce que cette journée de samedi, j'avais fait venir les responsables des zones, des blocs pour l'entretien de cette école. Une opération que nous faisons chaque année. Les nouveaux bâtiments que vous voyez sont construits par le ministre de l'Enseignement primaire qui avait pris l'engagement avec la députée de la première circonscription électorale de Djiri de faire l'essentiel avant la rentrée scolaire, en attendant la réalisation des grands travaux. Vaut mieux tard que jamais, l'essentiel a été fait par le gouvernement et nous sommes en train de rendre la cour très propre aujourd'hui parce que la propreté chasse la maladie », a-t-il expliqué.

Dévoilant la plaque interdisant de jeter les ordures dans la cour de l'école primaire 5-Février, le ministre Juste Désiré Mondélé s'est félicité du fait que le premier samedi du mois a coïncidé avec le premier week-end de la rentrée scolaire.

« Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour prêcher par l'exemple, parce qu'il faut entretenir ces établissements scolaires dont la population réclame des bâtiments, des nouvelles écoles. A juste titre, d'ailleurs, mais il faut les entretenir. Nous avons souhaité passer un message d'une école propre, d'une école saine mais aussi encourager les enseignants et les apprenants. Ce sont des beaux gestes écologiques, citoyens, c'est un geste républicain. Le message d'aujourd'hui, c'est que nos écoles doivent être propres, nous le faisons aujourd'hui, mais que les apprenants le fassent au quotidien », a conseillé le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier.