Tunisie: Focus régions - Une équipe de l'Agence TAP à Monastir

Monastir — Une équipe de l'Agence Tunis Afrique-Presse (TAP) se rendra dans le gouvernorat de Monastir du 6 au 8 octobre 2025, pour réaliser une série de travaux sous forme d'articles, de vidéos et de reportages...

Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme « Focus régions », mis en oeuvre par la TAP avec le soutien du Programme européen d'appui aux médias tunisiens (PAMT2).

Au programme, des visites de plusieurs institutions, notamment la Faculté de médecine, le laboratoire intelligent et le Laboratoire de contrôle de conformité de textile médical.

L'équipe de journalistes se rendra également dans plusieurs délégations du gouvernorat pour réaliser des reportages et des vidéos sur divers projets tels que :

le projet d'assainissement d'Omira El Hajjaj,

le projet de réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation à Wardanine,

le projet de fabrication de poterie à Moknine,

et le projet d'aménagement de la médina de Jemmel.

Le programme comprend aussi la visite de la zone industrielle de Ksour Essef, du musée de Lamta et de l'église chrétienne située dans la même localité.

Par ailleurs, une excursion exploratoire à l'île de Kuriat est prévue, avec une présentation assurée par l'association « Notre grand bleu », spécialisée dans les activités environnementales.

Les missions « Focus régions », lancées par la TAP depuis 2018, visent à renforcer le journalisme de proximité.

Elles ont déjà couvert plusieurs gouvernorats du pays.