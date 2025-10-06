Tunisie: Neuf Tunisiens membres de la Flottille Soumoud sont arrivés dimanche à l'aéroport Tunis Carthage en provenance de Turquie

5 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Neuf Tunisiens, membres de la Flottille Soumoud sont arrivés dimanche à l'aéroport Tunis Carthage, en provenance de Turquie.

Ils venaient d'être relaxés par les autorités de l'entité sioniste après une détention de trois jours.

Quinze autres Tunisiens, participant à la Flottille Soumoud seront de retour à partir de lundi 6 octobre.

Les neuf Tunisiens ont été accueillis par des centaines de personnes, parmi leurs proches et amis, des journalistes et des représentants de la société civile qui ont exprimé la fierté de la participation tunisienne à cette action de solidarité avec le peuple palestinien.

Interrogés par la TAP, les membres de la flottille ont décrit les conditions de leur enlèvement, de leur interrogatoire et de leur détention après avoir été interceptés et conduits de force vers le port d'Ashdod.

La Flottille maghrébine Soumoud pour briser le blocus sur Gaza a annoncé samedi l'arrivée d'un avion turc à l'aéroport d'Istanbul en provenance de la Palestine occupée. Cent trente sept activistes étaient à son bord dont neuf Tunisiens à savoir Aziz Meliani, Noureddine Slaouej, Abdallah Messaoudi, Housemeddine Remadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abbassi et Lotfi Hajji.

A noter qu'un autre Tunisien, Mohamed Ali Mohieddine, capitaine du bâteau "Amsterdam", est rentré plus tôt dans la journée.

