Afrique: Paga s'implante aux États-Unis avec des services bancaires numériques pour la diaspora africaine

TLDR

La startup fintech nigériane Paga est entrée sur le marché américain avec un service bancaire numérique destiné à la diaspora africaine.

Fondée en 2009, Paga exploite un portefeuille numérique grand public, une plateforme d'infrastructure B2B appelée Paga Engine, et Doroki, un outil de gestion du commerce de détail et des PME.

La société a déclaré que sa nouvelle offre américaine, élaborée en partenariat avec une banque réglementée, permettra aux Africains vivant aux États-Unis d'accéder à des services bancaires internationaux adaptés à leurs besoins.

La startup fintech nigériane Paga est entrée sur le marché américain avec un service bancaire numérique destiné à la diaspora africaine.

Fondée en 2009, Paga exploite un portefeuille numérique grand public, une plateforme d'infrastructure B2B appelée Paga Engine, et Doroki, un outil de gestion pour le commerce de détail et les PME. La société a déclaré que sa nouvelle offre américaine, construite en partenariat avec une banque réglementée, permettra aux Africains aux États-Unis d'accéder à des services bancaires internationaux adaptés à leurs besoins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grâce à ce service, les clients peuvent ouvrir et gérer un compte bancaire domicilié aux États-Unis à l'aide d'une pièce d'identité et d'une adresse résidentielle valides. Ce compte permet d'épargner, d'effectuer des paiements et des virements transfrontaliers, afin de faciliter l'accès aux services financiers pour les immigrés qui sont souvent confrontés à des coûts élevés et à des options limitées.

Le déploiement commence avec les Nigérians aux États-Unis, où vit l'une des plus grandes communautés d'immigrés africains, et fait partie de la stratégie d'expansion internationale de Paga.

Daba est la première plateforme d'investissement d'Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

L'arrivée de Paga aux États-Unis montre que les fintechs africaines ciblent de plus en plus les marchés de la diaspora comme une frontière de croissance. Avec plus de 4,5 millions d'immigrés africains aux États-Unis, les transferts de fonds et les paiements transfrontaliers restent coûteux et fragmentés, ce qui crée une demande pour des solutions bancaires sur mesure. En proposant des comptes réglementés aux États-Unis avec une procédure d'inscription simplifiée, Paga s'attaque à un problème majeur pour les utilisateurs de la diaspora : la difficulté d'accéder aux services financiers traditionnels tout en maintenant des liens étroits avec les marchés d'origine.

Cette stratégie renforce également l'avantage concurrentiel de Paga par rapport aux opérateurs historiques du secteur des transferts de fonds, tels que Western Union et MoneyGram, ainsi qu'aux nouveaux challengers numériques comme Wise et Remitly. Cette initiative souligne l'évolution des fintechs africaines vers la création de plateformes mondiales qui relient les communautés de la diaspora aux écosystèmes financiers de leur pays. En cas de succès, Paga pourrait étendre son modèle à d'autres centres de la diaspora en Europe et au Moyen-Orient, renforçant ainsi le rôle de l'Afrique en tant que terrain d'essai pour la finance numérique inclusive à grande échelle.