Sénégal: Bakel - L'Etat au chevet des sinistrés avec des vivres et des motopompes

5 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Le comité départemental de lutte contre les inondations et les calamités naturelles a reçu, dimanche, du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, un premier lot de vivres destinés à soulager les sinistrés impactés par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé.

"Il s'agit de 10 tonnes de riz, 2 000 litres d'huile, 42 paquets d'eau de javel, 67 paquets de savon, 40 sacs de lait (25kg), 400 grosses de sucre et 300 bouteilles d'eau", a appris APS d'une note administrative du comité.

Deux cents bouteilles d'eau ainsi que des matelas, des motos-pompes et du carburant sont également en cours d'acheminement vers les zones sinistrés.

"Pour le moment, nous sommes à 5 localités impactées, 167 maisons inondées, 178 familles déplacées [...]", avait indiqué le préfet Daouda Sène, dans une note transmise à l'APS.

Ces familles sinistrées sont réparties entre Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra et Khoughany.

Au total, 11 sites de recasement sont prévus pour reloger les sinistrés de ces villages de l'arrondissement de Moudéry, parmi les plus exposés à la montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé.

