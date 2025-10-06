Togo: Oloufade Adekambi reconduit pour conduire le club en D1

À quelques jours du démarrage du championnat de première division (D1), les clubs d'élite peaufinent leurs préparatifs.

Entre mouvements sur le marché des transferts, réorganisations techniques et objectifs revus à la hausse, les équipes s'activent pour aborder la saison 2025-2026 dans les meilleures conditions.

Semassi FC ne déroge pas à la règle. Le club de Sokodé vient d'officialiser la reconduction de son entraîneur, Oloufade Adekambi, à la tête de l'équipe première. Arrivé en fin de contrat à l'issue de la saison dernière, l'ex-international togolais rempile, fort de la confiance renouvelée de ses dirigeants.

Ce choix s'inscrit dans une volonté de continuité et de stabilité après une saison réussie. Adekambi a conduit les Guerriers de Tchaoudjo au sacre en D2, leur offrant un retour en D1 grâce à une dynamique de jeu convaincante et une cohésion d'équipe saluée.

« Continuer à bâtir sur les fondations posées est essentiel. L'objectif est de rendre Semassi encore plus compétitif et de lui permettre de rivaliser avec les meilleures équipes du pays », indique le staff technique du club.

Pour cette saison, qui démarre le 12 octobre, Semassi affiche un objectif clair : se maintenir en D1. Si le club joue la carte de la prudence, l'ambition est bien réelle : poser les jalons d'un retour progressif au sommet du football togolais.

Et les bases semblent solides. La performance de la saison dernière en D2 a révélé un groupe soudé, discipliné, avec un potentiel certain. La direction souhaite désormais capitaliser sur cette dynamique, en s'appuyant sur l'expertise et la vision d'Adekambi.