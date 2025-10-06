Angola: Le Complexe sportif « Sayovo » consacre une vision d'avenir

Caxito — L'inauguration samedi du Complexe sportif « José Armando Sayovo » dans la province de Bengo, bien plus qu'une simple structure en béton et en fer, représente la consécration de la vision du sport comme moteur du développement humain en Angola.

À l'occasion du demi-siècle d'indépendance de l'Angola, ce centre s'impose comme un nouveau fleuron du paysage sportif national, tant attendu par les passionnés de sport.

D'un coût de 70 millions de dollars américains et situé sur un terrain de huit hectares dans la ville de Bucula, dans la municipalité de Dande, le complexe est l'une des infrastructures sportives les plus ambitieuses jamais construites en Angola.

Il ne s'agit pas seulement de fournir des pistes, des piscines, des courts et des dortoirs, mais aussi de créer des conditions dignes pour que les athlètes olympiques et paralympiques puissent se préparer dans leur pays, répondre aux normes internationales et rivaliser à armes égales avec les meilleurs mondiaux.

La capacité d'accueil de 250 athlètes, l'intégration d'un lycée, d'une cafétéria, d'une piscine olympique, d'une piste d'athlétisme, d'un terrain multisports et même d'une salle de kinésithérapie témoignent d'une structure conçue pour faire plus que simplement former des athlètes, mais pour former les citoyens et réunir la science, l'éducation et le sport sous un même toit.

Le nom choisi pour ce centre ne peut être que plus emblématique : José Armando Sayovo, le héros paralympique qui a mené l'Angola au podium mondial, remportant médailles, records et, surtout, le respect.

Donner son nom à ce projet va au-delà d'un simple hommage ; c'est traduire une leçon de vie, immortalisée dans le béton et le gazon.

Il affirme que, même face à l'adversité, la résilience et la discipline forment des champions. Sayovo n'était pas seulement un athlète, c'était un symbole. Et désormais, tous ceux qui s'entraînent au complexe hériteront du poids et de l'honneur de ce symbole.

Défis

Cependant, il ne suffit pas d'ériger des murs et d'inaugurer en grande pompe.

Le véritable défi sera de veiller à ce que le complexe ne devienne pas un « éléphant blanc » luxueux, inaccessible ou sous-utilisé.

Un investissement de cette ampleur exige une gestion compétente, de solides programmes d'acquisition et de développement des talents, ainsi qu'une intégration avec les fédérations, les écoles et les communautés.

L'engagement en faveur de l'inclusion doit également aller au-delà des simples paroles.

Il faut veiller à ce que les athlètes en situation de handicap disposent non seulement de rampes et d'équipements adaptés, mais aussi, et surtout, d'entraîneurs qualifiés, de programmes scientifiques et d'une véritable appréciation des sports paralympiques.

Un pas vers l'excellence

Bien géré, le complexe José Armando Sayovo pourrait changer le paradigme du sport angolais.

Il peut être l'espace où les complexes d'infériorité sont effacés, où les jeunes découvrent des carrières, où naissent des champions et où l'Angola acquiert enfin une voix forte sur la scène internationale.

À l'heure où le pays cherche à diversifier son économie et à renforcer son identité culturelle et sociale, investir dans le sport de haut niveau, c'est investir dans la fierté nationale, la santé publique et la diplomatie sportive.

L'inauguration de ce centre n'est pas seulement une célébration sportive ; c'est aussi un événement historique. Elle démontre que l'Angola croit au talent de sa jeunesse et est prêt à lui donner les moyens de briller.

Et, surtout, elle perpétue le message de José Armando Sayovo : il n'y a pas de barrières pour ceux qui croient en la victoire.

ART/IZ/SB