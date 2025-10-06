Afrique: Le secteur pétrolier angolais à l'honneur lors de la Semaine africaine de l'énergie

Luanda — Vingt-cinq opportunités d'affaires dans le secteur pétrolier angolais, dont certaines dans le bassin du Bas-Congo, considéré comme le plus prolifique d'Afrique, ont été présentées lors de la Semaine africaine de l'énergie, qui s'est tenue du 29 septembre au 3 octobre en Afrique du Sud.

À l'initiative de la Chambre africaine de l'énergie, l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) a présenté le secteur pétrolier angolais.

La longue expérience de l'Angola dans le secteur pétrolier et gazier, sa stabilité contractuelle et fiscale, ainsi qu'un environnement commercial caractérisé par le pragmatisme, la flexibilité et l'esprit pratique ont été les principaux thèmes de la discussion, qui a servi de prélude à la table ronde consacrée à l'Angola, selon une note de l'ANPG envoyée à l'ANGOP.

Sous le thème « Explorer les opportunités et les défis de l'investissement dans le secteur pétrolier et gazier offshore angolais », la table ronde a réuni des compagnies pétrolières opérant dans le pays, qui ont présenté le contexte économique actuel.

Lors de la séance, indique le document, le directeur exécutif de TotalEnergies, Martin Deffontaines, a signalé que le groupe prévoyait de forer un puits d'exploration par an dans le pays, tout en poursuivant des développements importants.

Il a cité le projet de développement pétrolier offshore Begonia comme un exemple clair de ce qui peut être réalisé en Angola, précisant qu'il dispose d'environ 80 millions de barils et est situé à 35 kilomètres d'une unité flottante de stockage et de déchargement de pétrole (FPSO).

A son tour, le directeur exécutif de la division stratégique de l'Afrique australe de Chevron, Frank Cassulo, a annoncé l'achèvement de l'acquisition de données sismiques pour les blocs 49 et 50 en Angola, et que la phase de traitement des données est en cours.

Par ailleurs, Azule Energy, récompensée cette année pour le démarrage rapide de la FPSO Agogo, envisage la phase suivante, qui consiste à déconnecter la FPSO Ngoma afin de réduire les coûts d'exploitation et d'accroître l'efficacité, selon le directeur exécutif de l'entreprise, Adriano Mongini.

L'Africa Energy Week est la principale conférence et événement annuel sur l'énergie en Afrique. Elle réunit des dirigeants africains, des investisseurs internationaux et des cadres des secteurs public et privé pour débattre et piloter l'avenir du secteur énergétique du continent.

Lancé en 2021, cet événement est une plateforme de discussion sur les questions énergétiques, la promotion des investissements et le développement durable, avec des tables rondes, des expositions et des opportunités de réseautage.