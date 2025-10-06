Afrique: La BFA réalise la plus grande opération boursière de l'année sur le continent

Luanda — L'Offre Publique de Vente (OPV) de 29,75 % des actions de la Banque de Développement d'Angola (BFA), conclue la semaine dernière, a permis de lever 242 millions de dollars américains, devenant ainsi la plus importante opération boursière enregistrée cette année, tant en Angola qu'à l'échelle du continent africain, selon un communiqué de la Bourse de la Dette et des Valeurs d'Angola (BODIVA).

La BODIVA qualifie cette transaction de jalon majeur dans le processus de développement du marché national des capitaux, et y voit une démonstration claire du potentiel, de la vigueur croissante et de la crédibilité des places boursières africaines.

Le document souligne également que la taille de l'offre et la forte demande exprimée par les investisseurs témoignent de la confiance accordée à l'institution bancaire ainsi qu'au rôle de la BODIVA en tant que plateforme d'investissement et de financement solide, transparente et sécurisée.

Lors de cette opération, 4 462 500 actions de la BFA ont été proposées sur le marché primaire, suscitant un intérêt tel que le taux de couverture de la demande par rapport à l'offre a atteint 506,37 %, avec un pic de souscriptions s'élevant à 1,1 milliard de dollars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le taux de couverture global des offres a été de 1,09, ce qui a permis de satisfaire 10 300 des 11 009 offres enregistrées.

Il s'agissait, par ailleurs, de la première opération impliquant des offres internationales, bien que plus de 99 % de la souscription ait été assurée par des capitaux nationaux.