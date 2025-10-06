Angola: Un responsable brésilien salue la qualité des services du port de Lobito

5 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/CRB/BS

Lobito — Le président de l'organisation portuaire brésilienne Portos Rio, Flávio Vieira, a exprimé, ce samedi, sa vive satisfaction quant à la qualité des services offerts par le Port de Lobito, soulignant également l'excellence de ses infrastructures et l'efficacité de son système de sécurité.

S'exprimant auprès de l'ANGOP à l'issue d'une visite effectuée par une délégation de l'Association des Ports des Pays de Langue Portugaise (APLOP), accompagnée des ambassadeurs de leurs pays respectifs accrédités en Angola, le dirigeant brésilien a salué les progrès enregistrés par cette infrastructure portuaire angolaise.

Selon lui, le Port de Lobito suit une trajectoire prometteuse et possède tous les atouts nécessaires pour devenir une référence régionale et mondiale en matière de logistique portuaire.

« Le port de Lobito constitue une pièce maîtresse du Corridor de Lobito, et il jouera un rôle déterminant dans son expansion », a affirmé Flávio Vieira.

En ce qui concerne Portos Rio, le responsable a précisé qu'il s'agit d'une entité fédérant les ports de Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis et Taguatinga. Il a indiqué que le groupe a connu une hausse du volume de marchandises traitées cette année, accompagnée de progrès notables en matière de technologie.

« L'intérêt des entreprises et des partenaires internationaux pour les infrastructures portuaires de Rio de Janeiro s'est accru, ce qui nous encourage à renforcer encore davantage notre capacité dans le domaine du transport de marchandises », a-t-il conclu.

