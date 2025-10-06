Sénégal: Baaba Maal célèbre 40 ans de carrière avec le Daandé Léñol

5 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par E. Massiga Faye

Une voix, un rythme, un style. Baaba Maal est une icône de la musique sénégalaise, africaine, internationale. Samedi 11 octobre, le roi du « Yéla » célèbre 40 ans de carrière avec son groupe le Daandé Léñol (la voix du peuple -du fleuve).

Il appartient à la famille d'illustres figures de la chanson moderne sénégalaise, celle des Youssou N'dour, Omar Pène, Ismaël Lô, Cheikh Lô... Fondé il y a 40 ans d'une passion commune entre amis et nourri par les richesses multiples d'une culture nomade, le Daandé Leñol est l'un des groupes de musique les plus emblématiques de l'Afrique subsaharienne.

Poussé au sommet par un leader charismatique polyglotte et doué dans les arts du spectacle, Baaba Maal a réussi le challenge d'inscrire son « Yéla » natal au concert des merveilles musicales dans le monde.

