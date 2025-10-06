Sénégal: Discours contraires aux bonnes moeurs, injures publiques... - Ces délits sévèrement punis par le Code pénal

Décidément, la semaine a été rythmée par des convocations suivies d'auditions de quelques justiciables. Leur tort serait d'avoir tenu des discours contraires aux bonnes moeurs ou proféré d'injures publiques. Ces infractions sont sévèrement punies par la loi.

La semaine a été mouvementée pour Lamignou Darou, Boy Dakar, Gaïndé Macky « Bou djiguéne », Gaïndé Macky « Bou goor » et Serigne Bada Kémane, de leurs vrais noms M. Diop, S.M. Diagne, D. Mbodji, A. Cissé et B. Sarr. Convoqués à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc), ils ont été placés sous mandat de dépôt et comparaitront la semaine prochaine devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Boy Dakar sera jugé pour fabrication et diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs et diffusion de discours contraires aux bonnes moeurs. Il s'agirait d'une caricature de l'ancien Président Macky Sall qui date de quatre mois, selon certaines sources.

Lamignou Darou sera attrait devant la barre pour diffusion de discours contraires aux bonnes moeurs. Les faits sont relatifs à ses propos sur les participants de la marche du 19 septembre, initiée par le Mouvement « Rappel à l'ordre ». Quant à D. Mbodji alias Gaïndé Macky « Bou djiguéne », elle comparaitra pour discours contraires aux bonnes moeurs et injures publiques. Au sujet de Gaïndé Macky « Bou goor », il est également question de discours contraires aux bonnes moeurs.

L'activiste républicain a injurié des militants du parti Pastef-Les Patriotes, ajoutant qu'il ne craignait pas de se retrouver derrière les barreaux pour ses propos. Alors que le tiktokeur Serigne Bada Kémane a, pour sa part, publié une vidéo dans laquelle il accuse le Premier ministre, Ousmane Sonko, de vouloir mettre en prison tous les proches d'Amadou Sall. Dans la journée du jeudi 2 octobre, Samba Ndiaye, neveu de l'ancien président de la République Macky Sall lui également a déposé une plainte contre la journaliste Ngoné Saliou Diop pour injures publiques et propos violents à caractère ethnique.

« Aucune forme d'atteinte ne sera plus tolérée », prévient le Cnra Au cours de la même journée, Me Abou Alassane Diallo a déposé, devant le procureur de la République, une plainte contre Ngoné Saliou Diop, au nom de plusieurs organisations regroupées autour du Collectif pour la défense de la cohésion nationale.

Le conseil a visé les injures publiques, la diffamation, les insultes à caractère ethnique et l'incitation à la haine. Ces plaintes font suite à des propos tenus le 30 septembre dernier sur la plateforme digitale Sans Limites. « Macky Sall n'a aucune vergogne vu les dégâts qu'il a commis sur nos finances publiques, vu le nombre de morts...», a soutenu Ngoné. Mamadou Oumar Ndiaye, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), a annoncé une politique de tolérance zéro face aux dérives médiatiques. « Aucune forme d'atteinte ne sera plus tolérée.

Nous ferons preuve de fermeté », a soutenu M. O. Ndiaye, jeudi dernier, lors d'un atelier de sensibilisation des rédacteurs en chef et responsables de programmes des radios et télévisions. Il a cependant précisé qu'avant de sortir le « carton rouge », il y aura une sensibilisation, puis un avertissement.