Afrique: Qualification au Mondial 2026 - À Kinshasa, on y croit encore, à Yaoundé, on espère un miracle

6 Octobre 2025
Radio France Internationale

La RDC et le Cameroun vont jouer gros lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui débutent ce mercredi 08 octobre. À moins d'un couac du Sénégal et/ou du Cap-Vert, Léopards et Lions indomptables vont devoir se contenter du strapontin de la deuxième place et sans doute du barrage de novembre. À Kinshasa, malgré la défaite à la maison le mois dernier contre les Lions de la Teranga, quelques Congolais croient encore aux chances de qualification directe des Léopards, tandis que le pessimisme a envahi les rues de Yaoundé.

Énervés par la défaite contre le Sénégal, certains supporters congolais s'en étaient pris aux installations du stade des Martyrs. Mais un mois après, même si la pilule reste amère à avaler, Junior, au micro de notre correspondante à Kinshasa, Olga Masangu, garde espoir pour la suite. « La rencontre contre le Sénégal, c'était juste une défaite. Tout peut arriver. On continue toujours à y croire, on espère que nous allons ramener les trois points du Togo. Et de l'autre côté, je pense énormément que le Sénégal va faire un faux-pas. »

La RDC affiche actuellement un groupe stable, chose qui rassure Ben avant le match contre le Togo. « Un groupe avec des joueurs qui sont assez réguliers dans leur club, comme Cédric Bakambu. On a toutes les chances de finir, si ce n'est premiers, au moins deuxièmes. Par rapport à l'état d'esprit, on a vu un groupe assez solide, même si on s'est fait remonter par le Sénégal. »

Pour Vanessa Nkongo, journaliste sportive à la radio Okapi, la RDC ne devrait pas avoir de mal à finir deuxièmes et disputer les barrages. « Bien avant de penser aux barrages, il y a encore deux matchs à jouer. Le Sénégal peut perdre ses deux prochains matchs, ou au moins l'un. Et la RDC peut gagner les deux matchs contre le Togo et le Soudan. Ça peut directement qualifier les Léopards. »

« Le Cameroun est quand même mal barré... »

À des milliers de kilomètres, à Yaoundé où notre correspondant Joël Wadem a promené son micro, la ferveur d'hier a cédé la place aux doutes. Dans les rues de la capitale camerounaise, la défaite face au Cap-Vert résonne encore comme un coup de tonnerre. Raoul, au volant de son 4x4, exprime ce que beaucoup pensent. « Aujourd'hui, la vraie question est celle de savoir si le Cap-Vert fera un faux-pas. Nous avions une poule à portée de main. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées. Donc aujourd'hui, nous n'y croyons plus beaucoup et nous espérons que peut-être un miracle se produira ».

Assis au comptoir d'un bar du centre-ville, son verre de whisky en main, Narcisse est dubitatif. « Je pense que le Cameroun est quand même mal barré. Il faudrait dire qu'il gagne les deux prochains matchs et ensuite, on croise les doigts pour qu'il puisse, au meilleur des cas, avoir la place de meilleur deuxième. »

Un peu plus loin, d'autres préfèrent tourner la page. C'est le cas de Pierre. « On va gagner les deux prochains matchs et on ne pourra pas se qualifier. C'est Cap-Vert qui passera pour la coupe du monde. »

Au milieu de ce coeur de désillusion, une note d'espoir persiste. Junior, supporter fidèle, refuse de s'avouer vaincu. « Dans le football, on dit que le Cameroun une nation qui fait vibrer, donc tout est possible pour la qualification u Mondial 2026. »

Pour espérer cette neuvième participation, il faudra non seulement briller contre l'île Maurice et l'Angola, mais aussi et surtout compter sur un faux pas du Cap-Vert, un miracle qui raviverait l'espoir de tout un pays.

