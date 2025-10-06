Après 4 années de mise en oeuvre à l'Inp-hb et à l'Université Félix Houphouët Boigny , le Projet Unesco-Cfit III, s'est clôturé

L'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny(Inp-hb), a abrité la cérémonie de clôture du Projet China Funds-in-Trust - Phase III (Cfit-iii ) mis en oeuvre dans le cadre de la coopération internationale de l'Unesco avec le soutien financier de la République populaire de Chine .

C'était le vendredi 3 octobre 2025 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, du ministre Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme.

Lancé en novembre 2021, ce projet a eu pour ambition de renforcer les systèmes d'enseignement supérieur technique et professionnel dans six pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Il a été déployé à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), à travers l'Unité de Formation (Ufr) Sciences des Structures de la Matière et Technologie (Ssmt), et à l'École Supérieure d'Industrie (ESI) de l'Inp-hb. A cette occasion le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a salué les résultats obtenus à travers ce partenariat tripartite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, les réformes des maquettes apportées dans le cadre du projet s'inscrivent en « parfaite cohérence » avec la nouvelle vision de son ministère. Cette vision, a-t-il expliqué, vise à aligner les formations sur les besoins réels des entreprises afin de produire des ressources humaines de qualité, moteurs du développement socio-économique du pays. Il a également souligné l'importance de la commission interne d'assurance qualité, instaurée dans le cadre du projet, qui contribue à renforcer la pertinence des formations.

Il a enfin mis en avant les progrès enregistrés en matière d'égalité des genres : « L'amélioration de la présence des filles dans les filières techniques grâce aux différentes initiatives est un indicateur fort de notre engagement pour une éducation inclusive et équitable », a déclaré Adama Diawara.

De son côté, le Représentant résident de l'Unesco en Côte d'Ivoire, Jean Bosco Ki, Chef adjoint du Bureau de l'Unesco à Abidjan, a indiqué que le projet Cfit-iii a ouvert « une nouvelle ère » pour l'enseignement supérieur ivoirien. Il a rappelé que plus de 2 000 étudiants ont pu renforcer leurs compétences grâce à des formations innovantes et que plusieurs partenariats universités-entreprises ont été consolidés. Il a notamment cité l'ouverture d'un Centre Carrière à l'Inp-hb, soutenu par l'Unesco, qui illustre la volonté d'assurer un meilleur accompagnement vers l'emploi.

Pour sa part, le directeur général de l'Inp-hb, Dr Moussa Diaby, a relevé que le projet a eu un impact « significatif » sur plusieurs aspects au sein de son institution. Il a aussi souligné le renforcement de la coopération avec la Chine, rendue plus dynamique grâce à cette initiative. Quant au Président de l'Ufhb, Pr Ballo Zié, il a, à son tour, précisé que ce projet a redéfini les bases d'un partenariat innovant avec le secteur privé et produit des résultats « probants ».